Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10

Hậu trường 20/10/2022 20:25

Theo thông tin mới nhất từ phía tòa án, sau nhiều lần hòa giải bất thành, nữ diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng chính thức tiến hành xét xử vụ tranh chấp vào ngày 26/10.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, trước đó, tòa đã tiến hành hòa giải 3 lần, liên quan đến thỏa thuận các vấn đề về tài sản, con cái nhưng không thành.

Ngày 28/9 vừa qua, TAND quận 1 quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng Diệp Lâm Anh có đơn xin hoãn phiên toà. Đến ngày 20/10, thông tin từ TAND quận 1 (TP.HCM) cho biết, tòa sẽ tiến hành xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa nữ diễn viên Diệp Lâm Anh (SN 1989) và chồng là Nghiêm Đức (SN 1990), dự kiến vào ngày 26/10.

Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10 - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh. Ảnh: Internet

Từng tiết lộ về lí do ly hôn, Diệp Lâm Anh cho hay, cô biết được chồng cũ có những cuộc tình khác, Diệp Lâm Anh tự tìm hiểu và hiểu rằng nếu phụ nữ luôn chấp nhận, người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. “Họ không biết rằng người vợ đã rất cố gắng vượt qua nỗi đau đó để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân”, diễn viên cho hay.

Diệp Lâm Anh quyết định ly hôn. Dù rất đắn đo, cân nhắc về tương lai của 2 con, cô vẫn chọn ly hôn bởi sự tha thứ đã đến giới hạn. Cô nói: "Tôi không thể tha thứ thêm nữa". Ngoài ra, cô có mong muốn được nuôi hai người con.

Sau 3 lần hòa giải bất thành, Diệp Lâm Anh chính thức ra tòa ly hôn vào ngày 26/10 - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh phát hiện chồng ngoại tình khi mang thai bé thứ 2. Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh từng chia sẻ vấn đề ly hôn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cô: "Mình nhận ra ngay cả bạn thân của mình cũng không biết mình ra sao, đang như thế nào vì quá ít chia sẻ. Bạn mình muốn mình chia sẻ nhiều hơn. Đừng bất ổn nữa. Hít một hơi thật sâu và tìm lại chính mình đây".

Không ít người bày tỏ sự đồng cảm và dành lời động viên cho bà mẹ hai con khi cô đang trải qua quãng thời gian không mấy tốt đẹp. Có lẽ vì không đạt được thoả thuận khi hoà giải với chồng mà nữ diễn viên luôn trong tâm trạng bất an khiến bạn bè, người thân cũng phải lo lắng.

Vụ việc liên quan đến người đẹp được nhiều người quan tâm.

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