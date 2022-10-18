H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi

Hậu trường 18/10/2022 13:27

H’Hen Niê khiến dân tình la ó, xót thay cho cô nàng khi những món đồ hiệu lần lượt bị phá hỏng đến mức đáng thương.

Cụ thể, mới đây, trong hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, nàng Hậu khiến bao người bất ngờ khi tiết lộ hình ảnh chiếc túi trắng đắt đỏ bị phá nát, mất phom dáng và vấy đen đến mức thảm hại. Chia sẻ về điều này, H’Hen Niê đã phải thốt lên: "Thế này thì còn cứu được không mọi người?"

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 1
Túi đồ hiệu có giá đắt đỏ bị hỏng. Ảnh: Internet

Được biết, chiếc túi xách trên thuộc thương hiệu Gucci phiên bản GG Marmont mini top handle bag có mức giá lên đến 50 triệu đồng với kiểu dáng sang trọng, thời trang, ít bị lỗi mốt và rất hợp cho các sự kiện hay cả những chuyến đi chơi, du lịch.

Tuy nhiên, chiếc túi này bỗng dưng trở nên ọp ẹp, thậm chí giống như bị điều gì đó tác động dẫn đến mất phom, vấy bẩn chẳng khác đồ chợ. Từ một chiếc túi đắt đỏ màu trắng ngà nay nhuốm đen đến nỗi chẳng ai còn nhận ra, đồng thời có nguy cơ khó có thể cứu lại như ban đầu.

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 2
 

 

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 3
Chiếc túi này được H'Hen Niê rất nâng niu và thường xuyên sử dụng. Ảnh: Internet

Chiếc túi này được H'Hen Niê rất nâng niu và thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, do không đam mê hàng hiệu quá mức, nên đôi lúc việc sử dụng các món đồ có giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng của H’Hen Niê không đúng cách, khiến chúng bị ảnh hưởng một cách đáng thương.

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 4

 

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 5
Đôi giày có giá đắt đỏ nhưng H'Hen Niê từng bị đau chân. Ảnh: Internet

H’Hen Niê là một nàng hậu gắn liền với hình ảnh bình dị, thậm chí, việc cô từng cho rằng, những mẫu giày đắt đỏ vẫn khiến cô đau chân và đi không quen. H’Hen Niê từng sở hữu đôi hài Cinderella đắt xắt ra miếng thuộc phiên bản 'cô gái Lọ Lem' trị giá gần 116 triệu đồng. Tuy nhiên đôi giày lại khiến nàng hậu đau chân và phải cố gắng mới đi được.

Người đẹp từng chia sẻ cô không biết cách sử dụng và bảo quản các món hàng hiệu đúng cách. Do đó, đôi khi những món đồ này bị hại đến mức thảm thương.

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 6
 

 

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 7
Chiếc túi đắt đỏ bị H'Hen Niê 'phá'. Ảnh: Internet

Một chiếc túi Louis Vuitton bị tàn phá nặng nề, ọp ẹp, mất phom dáng sau khi bị H'Hen Niê vô tình làm đổ cà phê.

Những túi hiệu thường được nàng hậu ‘nhét’ đủ món đồ từ quần áo, đồ makeup, kể cả thức ăn.

H’Hen Niê khiến dân tình hốt hoảng khi túi đồ hiệu bị phá hỏng đến mức đáng thương: còn cứu được không mọi người ơi - Ảnh 8
Giày hiệu đắt đỏ của H'Hen Niê bị rách do không sử dụng đúng cách. Ảnh: Internet

Hay đôi giày đắt đỏ đi được vài tháng nhưng nàng hậu lấy xà bông chà, đôi giày cũng bị tan nát, bung keo các kiểu khiến người đẹp phải chạy vạy tìm nơi sửa chữa.

Dù vậy, nàng hậu luôn cởi mở, chia sẻ cuộc sống và những trạng thái riêng tư của mình khiến khán giả rất đồng cảm.

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