H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực'

Hậu trường 08/10/2022 18:31

H'Hen Niê khiến fan hâm mộ bất ngờ khi diện trang phục truyền thống, mang sash và vương miện 2,7 tỷ đồng tại một sự kiện kể từ sau khi cô kết thúc nhiệm kỳ.

Và tất nhiên, H’Hen Niê tiếp tục tỏa sáng rạng rỡ, người đẹp luôn biết cách lựa chọn trang phục phù hợp ở các địa điểm mình đặt chân đến. Ngay khi xuất hiện, MUVN 2017 khiến fan không khỏi trầm trồ, hình ảnh H’hen Niê đội lại vương miện và sash trong thiết kế dạ hội thổ cẩm ôm sát body khoe đường cong quyến rũ thêm một lần truyền cảm hứng đến những người chứng kiến.

H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực' - Ảnh 1

 

H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực' - Ảnh 2
H'Hen Niê diện sash và vương miện 2,7 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp được hàng nghìn người like và bình luận, cô cũng tiết lộ mình khá hãnh diện và đã rất lâu người đẹp mới diện lại những món đồ này trên người.

H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực' - Ảnh 3
H'Hen Niê hào hứng chia sẻ sau sự kiện. Ảnh: Internet

Là một trong những nàng hậu tài sắc được mến mộ nhất nhì tại làng hương sắc Việt hiện nay. Nàng hậu gốc Đắk Lắk cũng là hoa hậu đầu tiên được tôn vinh và giữ vương miện Empower trị giá 2,7 tỷ đồng làm ‘của riêng’. Sau khi giành những thành tích đáng nể trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cùng nhiều đóng góp trong suốt nhiệm kỳ đương nhiệm. Có lẽ, đây cũng chính là điều mà H’Hen Niê và cả những người yêu mến cô tự hào.

H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực' - Ảnh 4
H'Hen Niê rất nhiệt tình với các em sinh viên. Ảnh: Internet

Sự kiện mà H’Hen Niê đến vừa qua cũng đã truyền cảm hứng tích cực cho các em sinh viên Đà Nẵng. Có lẽ, các em cũng đã may mắn được chứng kiến nàng hậu từ trên truyền hình đến ngoài đời thực diện sash và vương miện, hai vật phẩm vô giá toát lên thần thái của một nàng hoa hậu bản lĩnh, nhiều năm qua vẫn ghi dấu ấn.

H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực' - Ảnh 5

 

H'Hen Niê gây bất ngờ khi mang sash và đội vương miện 2,7 tỷ đồng: hiếm hoi lắm mới lại chứng kiến nàng hậu 'quyền lực' - Ảnh 6
H'Hen Niê được giữ vương miện lúc đăng quang làm của riêng. Ảnh: Internet

Điều này cũng chứng tỏ bản lĩnh trong những năm tháng thanh xuân đáng trân trọng của người đẹp Đắk Lắk. Tên tuổi của cô cũng ngày càng được yêu mến trong cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam cũng như thế giới.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu H'hen Niê sao Việt

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