Bất ngờ nhan sắc mới của con gái Minh Nhựa sau dao kéo: mẹ hai con khác quá

Không chỉ giới trẻ mà đa phần các mẹ bỉm sữa cũng khá quen thuộc với Joyce Phạm. Cô có thói quen ăn uống lành mạnh để giữ dáng và bản thân mẹ bỉm thế hệ GenZ ưa chuộng các phong cách trẻ trung năng động. Thời điểm mới sinh xong, cô đã xuất hiện với mái tóc khác lạ được biết đến là hot trend bấy giờ.

Joyce Phạm (tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh) là con gái trưởng và nổi tiếng nhất trong số những người con của Minh Nhựa. Ngoài việc là rich kid sở hữu kho hàng hiệu đồ sộ, Joyce Phạm còn khiến người người trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp và thân hình mảnh mai của mình.

Đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh, Joyce Phạm có phần khác biệt, được nhận xét xinh đẹp và rạng rỡ không khác búp bê ngoài đời thực. Trong chiếc váy trắng sang chảnh, xách túi hiệu, làm tóc và make-up kỹ lưỡng nhiều người không dám nhận đây chính là rich kid Joyce Phạm, con gái đại gia Minh Nhựa .

Mẹ hai con có vóc dáng thon thả dù 2 lần sinh nở. Ảnh: Internet

Mẹ hai con xuất hiện cùng chồng, người đẹp ẩn ý với dòng trạng thái lấp lửng: "Một sự thay đổi nhẹ" khiến cư dân mạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều cư dân mạng cho rằng, rich kid đang ám chỉ đến việc vừa "trùng tu" một vài bộ phận trên gương mặt. Chiếc mũi cao, gương mặt thon gọn, khác hẳn với những lần bà mẹ hai con xuất hiện trước đó.

Nhan sắc sau phẫu thuật của Joyce Phạm có phần thăng hạng. Ảnh: Internet

Khi được dân tình hỏi, ái nữ nhà Minh Nhựa không ngại quay cận cảnh chiếc mũi mới để người hâm mộ có thể nhận thấy rõ sự thay đổi so với lúc trước. Theo chia sẻ, Joyce Phạm sửa mũi chưa đầy 1 tháng. Ngoài làm mũi, rich kid còn nhấn mí mắt và có dự định làm lại răng.

Trong thời gian gần đây, cô liên tục bỏ ra số tiền lớn để có thể có được vẻ ngoài xinh đẹp hơn.

Không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt, trước đó, rich kid sinh năm 1999 này cũng từng đụng chạm "dao kéo" để "nâng cấp" vòng một hoàn hảo hơn. Cô đã chi khoảng 90 triệu đồng để phẫu thuật sau khi sinh quý tử đầu lòng.

Dù đã có cuộc sống mà nhiều người mơ ước nhưng đối với Joyce Phạm, cô vẫn luôn khát khao có được sự hoàn hảo hơn về mặt ngoại hình nên đã không ngại chi tiền đầu tư cho nhan sắc. Cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng người chồng điển trai và 2 nhóc tì xinh xắn.