Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ

Hậu trường 05/10/2022 14:22

Xuất hiện với thần sắc vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, Đoàn Thiên Ân lọt top 10 mỹ nhân ghi điểm trong mắt ban tổ chức, giành 15 triệu lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ.

Dù có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International gấp rút, tuy nhiên, Đoàn Thiên Ân được đánh giá vô cùng có tiềm năng, được xem là người nối gót không thua kém đàn chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong cuộc chiến giành vương miện danh giá này.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ - Ảnh 1
Hình ảnh Đoàn Thiên Ân hoạt động đầu tiên tại Miss Grand International. Ảnh: Internet

Ngay khi vừa đặt chân đến Bali, Indonesia, Đoàn Thiên Ân đã ghi điểm với khả năng ‘bắn’ tiếng Anh như gió, khả năng giao tiếp linh hoạt cùng thần thái sắc sảo.

Trong ngày 5/10, Thiên Ân cũng đã chính thức bước vào hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Miss Grand International 2022. Vào sáng hôm nay, cô đã ghi được những thành tích đáng nể.

Cụ thể, theo nguồn tin cho hay, đại diện Việt Nam đã đứng đầu danh sách 10 thí sinh sẽ dùng bữa cùng Ban tổ chức Miss Grand International, như vậy, cô nàng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, ghi điểm với ban tổ chức.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ - Ảnh 2
Thiên Ân được đánh giá rất cao về ngoại hình và sắc vóc. Ảnh: Internet

Trước đó, bản cập nhật mới nhất về số lượt bình chọn Miss Grand International 2022 của Miss Việt Nam đạt gần '15 triệu lượt vote', bỏ xa các đối thủ. Nhan sắc và vóc dáng của Đoàn Thiên Ân được đánh giá rất cao, nổi bật trong top mỹ nhân năm nay. Theo đó, chân dài sinh năm 2000 có số đo 3 vòng là 88,5-66-98cm và chiều cao 1,75m được đánh giá là nét đẹp thanh lịch và dễ dàng làm nên chuyện tại Miss Grand International 2022.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ - Ảnh 3
Thiên Ân và các đối thủ. Ảnh: Internet

Trong buổi đầu tiên khi xuất hiện, Thiên Ân cũng được đánh giá cao khi tự trang điểm, làm tóc chỉn chu. Cô chọn trang phục màu hồng nổi bật, cắt xẻ vừa phải để khoe lưng trần và đôi chân dài. Với phong độ này, người hâm mộ có thể mong chờ vào thành tích ấn tượng của Thiên Ân tại Miss Grand International.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ - Ảnh 4
Khoảnh khắc đăng quang của Thiên Ân. Ảnh: Internet

Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình VN 2022 vào tối 1.10 tại TP.HCM. Trong đêm chung kết đã giành được 100% phiếu bầu chọn từ Ban giám khảo.

Chiến thắng của Đoàn Thiên Ân được đánh giá là xứng đáng. Trong đêm chung kết, cô tỏa sáng qua hầu hết phần thi. Tân hoa hậu còn giành được giải phụ Thí sinh thuyết trình về hòa bình hay nhất.

Theo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, để chinh phục thành công trong cuộc sống, thì bên cạnh tài năng, sự thông minh, mỗi người cần chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Bên cạnh đó là sống với một trái tim chân thành. Cô cũng được đàn chị Thùy Tiên và ‘bà trùm’ hoa hậu Kim Dung gửi gắm, tin tưởng vào bản lĩnh vượt qua mọi thử thách trong các vòng thi quốc tế sắp tới.

Đoàn Thiên Ân lên đường đến Indonesia thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Đoàn Thiên Ân lên đường đến Indonesia thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bắt đầu hành trình chinh chiến tại Miss Grand International 2022.

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