Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết

Hậu trường 04/10/2022 16:25

Vừa qua, thông tin về việc Trường Giang - Nhã Phương âm thầm về các tỉnh miền Trung trao quà cứu trợ đồng bào gặp ảnh hưởng do bão Noru khiến nhiều người xúc động.

Vợ chồng nam diễn viên được tiết lộ thông tin đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ.

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 1
Nhã Phương phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lịch trình di chuyển, Nhã Phương đã có hành trình khá gian nan, cô phải mất nhiều thời gian mới có thể đến được địa bàn gặp nạn. Theo đó, khi nhận thông tin về chuyến thiện nguyện, Nhã Phương đã sắp xếp lên đường ngay trong đêm. Tuy nhiên, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân gặp sự cố về máy bay phải di chuyển xuyên đêm mới kịp đến điểm hẹn vào sáng sớm.

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 2
 

 

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 3
Nhã Phương đến nhà những người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ. Ảnh: Internet

Cụ thể, cô mang hành lý rời khỏi TP HCM từ lúc 20h, dự định đến Đà Nẵng lúc 21h. Tuy nhiên, thời điểm trên, trời mưa rất lớn, chuyến bay chở Nhã Phương phải bay vòng nhiều giờ mà không thể hạ cánh.

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 4
Nhã Phương mất nhiều thời gian mới có thể di chuyển đến điểm tập kết. Ảnh: Internet

Sau đó, máy bay phải hạ xuống Cam Ranh nạp nhiên liệu. Đến 0h30 cô mới tiếp tục hành trình. Vào 1h30 sáng, cô mới đến Đà Nẫng sau đó di chuyển xuyên đêm để đến Quảng Ngãi lúc 4h. 

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 5
Nhã Phương đến điểm hẹn đúng 6 giờ sáng. Ảnh: Internet

Đúng 6h sáng, bà xã Trường Giang đã có mặt tại điểm tập kết để cùng đoàn đi thăm các hộ gia đình trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Khi chia sẻ về hành trình này, Nhã Phương cảm thấy không mệt mỏi, cô cùng đoàn trao 100 suất quà với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng đến tay người dân.

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 6

 

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 7
 

 

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 8
 

 

Tiết lộ chuyến thiện nguyện của Nhã Phương - Trường Giang: Gặp sự cố không thể hạ cánh, di chuyển suốt đêm mới đến được điểm tập kết - Ảnh 9

Những hộ dân bị tốc mái nhà do bão Noru cũng được 2 vợ chồng thăm hỏi tận tình. Ảnh: Internet

Ngày 2/10, Trường Giang sắp xếp xong công việc và bay ra Quảng Nam tiếp sức vợ.

Theo trang chính thức của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết Trường Giang và Nhã Phương đã trao tặng tổng cộng 200 triệu đồng và 500 áo khoác cho bà con vùng lũ một cách thầm lặng. Cặp đôi cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình bị tốc mái 100% do hậu quả của cơn bão.

Nhiều dân mạng dành lời khen ngợi cho hành động đẹp của vợ chồng diễn viên này.

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Từ khóa:   bão Noru Nhã Phương Trường Giang nghệ sĩ làm thiện nguyện

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