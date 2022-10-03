Quyền Linh hiếm hoi công khai 2 con gái diện đồ tắm tung tăng trên biển, hình thể gây sốt vì quá đỉnh cao

Cụ thể Lọ Lem và Hạt Dẻ cùng diện những bộ đồ tắm, ra dáng thiếu nữ với đôi chân dài miên man. Trước đó, vẻ đẹp của hai cô bé cũng được so sánh với Hoa hậu, 'ngọc nữ'.

Mới đây, trong chuyến du lịch gia đình, Quyền Linh cùng hai ái nữ có dịp vui chơi tại biển và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong đó, Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà Quyền Linh lại gây sốt với pha khoe body đỉnh cao.

Hai ái nữ nhà Quyền Linh vui chơi trên biển khoe body 'đỉnh của chóp'. Ảnh: Internet

Theo đó, chị cả Lọ Lem chỉ mới 16 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1,71m, nhiều lần cô nàng cùng bố dự sự kiện cũng khiến dân tình choáng ngợp. Dù là hình tự đăng hay hình ảnh được ghi lại qua lăng kính truyền thông, Lọ Lem đều xinh đẹp với nét tươi trẻ của tuổi dậy thì. Gương mặt thanh thoát, phúc hậu tự nhiên của cô bé được rất nhiều người yêu mến.

Nhìn từ xa, vóc dáng của hai cô con gái nhà Quyền Linh 'tỏa sáng'. Ảnh: Internet

Nổi bật với chiều cao, 2 ái nữ nhà Quyền Linh cũng được biết đến với vóc dáng gọn gàng, thon thả, nếu đi thi người mẫu hay hoa hậu cũng phải được giải cao.

Hai con gái nhà Quyền Linh sở hữu chiều cao vượt trội. Ảnh: Internet

MC Quyền Linh từng chia sẻ ngắn về con gái khi mong muốn con có thể cao bao nhiêu nữa cũng được, "Ba nguyện mãi là người bé nhỏ bên đời con" - MC Quyền Linh bày tỏ.

Hai ái nữ nhà Quyền Linh có chiều cao vượt trội. Ảnh: Internet

Có thể nói, cả gia đình MC Quyền Linh nổi tiếng với cuộc sống hạnh phúc và giản dị. Con gái được thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ. Ngoài ra, anh cũng cho hay, mình luôn dạy con cách sống yêu thương cùng những trải nghiệm quý giá, Quyền Linh không ngại đầu tư cho hai con việc học tập chất lượng, có giá đắt đỏ nhưng anh cũng luôn dạy con khiêm tốn và không xài tiền bạc phung phí.

Ái nữ nhà Quyền Linh cũng được xem là 'đáng đồng tiền bát gạo' khi nổi tiếng ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ. Mỗi lần đăng tải hình ảnh, hai cô công chúa lại ghi ấn tượng và nhận về nhiều lời khen.