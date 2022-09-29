Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, bà xã Đăng Khôi mới đây đã đăng tải dòng trạng thái ủng hộ đồng bào đang bị thiên tai. Tinh tế hơn, Thủy Anh không tiết lộ số tiền ủng hộ, cô bày tỏ: "Hai vợ chồng mình xin góp 1 chút tấm lòng qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để san sẻ, hỗ trợ bà con miền Trung phần nào khắc phục hậu quả sau cơn bão Noru. Của ít lòng nhiều, mong bà con luôn bình an và sớm ổn định lại cuộc sống".

Vài ngày qua, những thông tin về cơn bão số 4 đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại vật chất và của cải khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong đó, nhiều ngôi sao bày tỏ sự lo lắng và dành nhiều tâm sức cùng quyên góp, ủng hộ bà con.

Tuy nhiên, ngoài những lời khen ngợi hành động ý nghĩa, nhân văn của cặp đôi, một số cư dân mạng lại bình luận cho rằng cặp sao nên đến tận nơi từ thiện để đảm bảo số tiền được đến đúng tay người cần.

Thủy Anh trả lời bình luận của cộng đồng mạng. Ảnh: Internet

Trước ý kiến này, Thủy Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu không có niềm tin, thì trên đời này làm việc gì cũng khó em ạ. Đợt này anh chị bận đưa mẹ đi chữa bệnh, cũng không đi được tận nơi, nên mình có tấm lòng như thế nào mình cứ thực hiện như vậy, ngồi đắn đo thì mình sẽ không làm được việc cần làm".

Do vướng bận chuyện gia đình nên Thủy Anh không đến nơi để làm từ thiện. Ảnh: Internet

Đồng thời, cô cũng chia sẻ hình ảnh vợ chồng mình từng đến tận nơi trao quà từ thiện khi hoàn cảnh cho phép.

"Tấm lòng thì ko cần phải đo đếm bằng giá trị, bằng bất cứ hình thức nào. Chỉ cần mọi việc xuất phát từ tâm, sẽ đi tới những cái đích tốt đẹp. Ai cũng ủng hộ dù ít hay nhiều, dù bằng cách nào đi chăng nữa để cho đồng bào mình đỡ khổ thì tốt biết mấy." - Thủy Anh cho biết thêm.

Những hình ảnh từ thiện trước đó. Ảnh: Internet

Trước đó, nhóc tỳ nhà Thủy Anh cũng từng quyên góp từng bữa ăn sáng của các bạn trong trường, nhận được số tiền hơn 100 triệu và ủng hộ giúp đỡ bà con trong đợt lũ lịch sử năm 2020, chia sẻ về điều này, Thủy Anh cho hay mình rất tự hào, dù số tiền nhỏ nhưng là cả tấm lòng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động vợ chồng nam ca sĩ từng thực hiện việc giúp đỡ bà con tận nơi, theo đó Đăng Khôi và Thủy Anh đã xuống miền Trung hỗ trợ các em học sinh có áo ấm, nước sạch.

Cả 2 đã cho lắp 2 hệ thống lọc nước ở hai trường Quảng Phước 1 và Quảng Phước 2 của huyện Quảng Điền. Đồng thời, tự tay chuẩn bị 325 phần quà gồm chăn, áo ấm, cặp sách, vở, đồ dùng học tập và 52 suất tiền mặt tặng các em học sinh nghèo. Cặp vợ chồng nổi tiếng cũng từng ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ vaccine.

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi. Ảnh: Internet

Mặc dù vướng phải sự chỉ trích, tuy nhiên lời đáp trả khéo léo, nhẹ nhàng của Thủy Anh nhận được nhiều sự đồng tình. Là một trong những gia đình giàu có và hạnh phúc, cặp đôi được yêu thích vì sự gần gũi và thường xuyên chia sẻ lối sống tích cực đến mọi người.