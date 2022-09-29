Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo

Hậu trường 29/09/2022 16:42

Thủy Anh (vợ ca sĩ Đăng Khôi) đáp trả khéo léo khi bị cư dân mạng ‘cà khịa’ việc ủng hộ bà con miền Trung chống bão Noru.

Vài ngày qua, những thông tin về cơn bão số 4 đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại vật chất và của cải khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong đó, nhiều ngôi sao bày tỏ sự lo lắng và dành nhiều tâm sức cùng quyên góp, ủng hộ bà con.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, bà xã Đăng Khôi mới đây đã đăng tải dòng trạng thái ủng hộ đồng bào đang bị thiên tai. Tinh tế hơn, Thủy Anh không tiết lộ số tiền ủng hộ, cô bày tỏ: "Hai vợ chồng mình xin góp 1 chút tấm lòng qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để san sẻ, hỗ trợ bà con miền Trung phần nào khắc phục hậu quả sau cơn bão Noru. Của ít lòng nhiều, mong bà con luôn bình an và sớm ổn định lại cuộc sống".

Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo - Ảnh 1
Vợ ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Internet

Hành động này của bà xã Đăng Khôi ngay lập tức nhận về cơn mưa lời khen bởi sự đóng góp thiết thực và cần thiết giúp đỡ đồng bào.

Tuy nhiên, ngoài những lời khen ngợi hành động ý nghĩa, nhân văn của cặp đôi, một số cư dân mạng lại bình luận cho rằng cặp sao nên đến tận nơi từ thiện để đảm bảo số tiền được đến đúng tay người cần.

Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo - Ảnh 2
Thủy Anh trả lời bình luận của cộng đồng mạng. Ảnh: Internet

Trước ý kiến này, Thủy Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu không có niềm tin, thì trên đời này làm việc gì cũng khó em ạ. Đợt này anh chị bận đưa mẹ đi chữa bệnh, cũng không đi được tận nơi, nên mình có tấm lòng như thế nào mình cứ thực hiện như vậy, ngồi đắn đo thì mình sẽ không làm được việc cần làm".

Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo - Ảnh 3
Do vướng bận chuyện gia đình nên Thủy Anh không đến nơi để làm từ thiện. Ảnh: Internet

Đồng thời, cô cũng chia sẻ hình ảnh vợ chồng mình từng đến tận nơi trao quà từ thiện khi hoàn cảnh cho phép.

"Tấm lòng thì ko cần phải đo đếm bằng giá trị, bằng bất cứ hình thức nào. Chỉ cần mọi việc xuất phát từ tâm, sẽ đi tới những cái đích tốt đẹp. Ai cũng ủng hộ dù ít hay nhiều, dù bằng cách nào đi chăng nữa để cho đồng bào mình đỡ khổ thì tốt biết mấy." - Thủy Anh cho biết thêm.

Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo - Ảnh 4

 

Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo - Ảnh 5
Những hình ảnh từ thiện trước đó. Ảnh: Internet

Trước đó, nhóc tỳ nhà Thủy Anh cũng từng quyên góp từng bữa ăn sáng của các bạn trong trường, nhận được số tiền hơn 100 triệu và ủng hộ giúp đỡ bà con trong đợt lũ lịch sử năm 2020, chia sẻ về điều này, Thủy Anh cho hay mình rất tự hào, dù số tiền nhỏ nhưng là cả tấm lòng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động vợ chồng nam ca sĩ từng thực hiện việc giúp đỡ bà con tận nơi, theo đó Đăng Khôi và Thủy Anh đã xuống miền Trung hỗ trợ các em học sinh có áo ấm, nước sạch. 

Cả 2 đã cho lắp 2 hệ thống lọc nước ở hai trường Quảng Phước 1 và Quảng Phước 2 của huyện Quảng Điền. Đồng thời, tự tay chuẩn bị 325 phần quà gồm chăn, áo ấm, cặp sách, vở, đồ dùng học tập và 52 suất tiền mặt tặng các em học sinh nghèo. Cặp vợ chồng nổi tiếng cũng từng ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ vaccine.

Ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng vẫn bị ‘vặn vẹo’: Thủy Anh có lời đáp khéo - Ảnh 6
Gia đình ca sĩ Đăng Khôi. Ảnh: Internet

Mặc dù vướng phải sự chỉ trích, tuy nhiên lời đáp trả khéo léo, nhẹ nhàng của Thủy Anh nhận được nhiều sự đồng tình. Là một trong những gia đình giàu có và hạnh phúc, cặp đôi được yêu thích vì sự gần gũi và thường xuyên chia sẻ lối sống tích cực đến mọi người.

Tòa án triệu tập vợ chồng Shark Bình hòa giải vào ngày 29/9: bà Đào Lan Hương đã đủ bằng chứng tố Phương Oanh?

Tòa án triệu tập vợ chồng Shark Bình hòa giải vào ngày 29/9: bà Đào Lan Hương đã đủ bằng chứng tố Phương Oanh?

Toà án hiện đã gửi thư mời triệu tập vợ chồng Shark Bình với mục đích hòa giải vào ngày 29/9, tuy nhiên, luật sư cho hay không rõ cả hai có mặt trong ngày này hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   Đăng Khôi Thủy Anh Bão Noru nghệ sĩ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh