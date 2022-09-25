Doanh nhân Đào Lan Hương: ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng’, khẳng định tố Phương Oanh hậu Shark Bình chúc mừng sinh nhật

Cụ thể, nam doanh nhân viết: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh". Ngoài ra, không chỉ đăng tải trên Facebook, anh còn vào hẳn nhóm riêng dành cho người hâm mộ Phương Oanh chia sẻ với mọi người về những khoảnh khắc hạnh phúc này.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 33 của nữ diễn viên Phương Oanh , theo nhiều nguồn tin cho biết Shark Bình đứng ra tổ chức sinh nhật ở một không gian ngoài trời với nhiều hoa tươi và bóng bay lãng mạn, đồng thời, thể hiện những cử chỉ thân mật và những câu nói ‘có cánh’ dành cho bạn gái công khai.

Điều này khiến bà Đào Lan Hương vô cùng bức xúc vì cho rằng sự việc có ảnh hưởng đến tinh thần các con mình. Trong bài đăng mới nhất, nữ doanh nhân họ Đào khẳng định: “Tôi sẽ không im lặng về cô Phương Oanh này nữa mà sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con”.

Phương Oanh ngay sau đó cũng gửi lời cảm ơn FC và ‘người ấy’. Cô không ngại tag thẳng tên Sharb Bình và cho hay: “Cảm ơn FC của Oanh - Cảm ơn Người ấy Nguyễn Hòa Bình. Oanh đã có 1 sinh nhật tuổi 33 thật ngọt ngào, ấm áp. Cảm ơn tất cả… Love all.”

Cụ thể, doanh nhân họ Đào cho biết, bản thân vốn dĩ chỉ định tập trung vào việc gia đình mình nhưng những hành động đả kích của diễn viên Phương Oanh cùng chồng liên tiếp đã ảnh hưởng tới danh dự của cô và các con.

Động thái mới nhất của nữ doanh nhân. Ảnh: Internet

Nguyên văn bài chia sẻ mới nhất của doanh nhân Lan Hương:

“Đã định thôi nhưng quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục!

Những hình ảnh đả kích liên tiếp từ trước đến nay không dừng, mặc dù trong gia đình đã có ý kiến riêng. Điều này gây ra những vấn đề sau:

1. Khiến các con tôi tủi thân vì nhiều năm sinh nhật chỉ được mẹ tổ chức, không đủ người thân trong gia đình. Các con tôi xứng đáng được tôi lên tiếng để ngăn chặn việc tiếp tục phải chứng kiến những hình ảnh như vậy ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con tôi. Liệu tôi không nêu rõ vấn đề con tôi đang đối diện thì những hình ảnh như vậy còn tiếp tục xuất hiện hay không?

2. Những hình ảnh này có thể đang cổ xuý những hành vi, lối tư duy suy nghĩ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhưng những hành vi của cô diễn viên này không chỉ liên quan tới Luật hôn nhân gia đình liên quan tới vợ chồng, mà còn là các vấn đề về quyền trẻ em được phát triển bình thường và các quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Tôi vốn dĩ chỉ định tập trung vào việc gia đình mình nhưng những hành động đả kích này sẽ cần có sự đáp trả, tôi sẽ không im lặng về cô Phương Oanh này nữa mà sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con”.

Trao đổi với Zing vào sáng 25/9, luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của bà Đào Lan Hương - cho biết: "Chúng tôi đã nắm được sự việc. Sắp tới, chúng tôi sẽ có những động thái tiếp theo". Trước đó, bà Hương cũng khẳng định: "Thương những đứa trẻ chưa từng được tổ chức sinh nhật, chứ không phải là sinh nhật hoành tráng. Đã định thôi nhưng tôi quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý những hành vi, tư cách không phù hợp với thuần phong mỹ tục".

Trong trạng thái lần này, bà đã nêu rõ những ý kiến và nội dung của mình, khẳng định sẽ không bỏ qua cho Phương Oanh.

Đến nay, scandal tình cảm giữa Shark Bình - Phương Oanh và vợ Shark Bình vẫn chưa đi tới hồi kết, nhận nhiều sự quan tâm từ dư luận.