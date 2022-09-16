Vụ Shark Bình chê bai quan điểm ‘ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi’ nhận phản ứng trái chiều, siêu mẫu Hà Anh phản pháo quyết liệt

Hậu trường 16/09/2022 15:08

Vừa rồi, một phát ngôn về quan điểm của Shark Bình gây xôn xao, bàn tán trên mạng xã hội. Trong hàng loạt ý kiến tranh cãi, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ lên tiếng phản pháo quan điểm của nam doanh nhân.

Cụ thể câu nói của Shark Bình được chỉ ra như sau: 'Không có cô gái nào thích chàng trai 6 múi hơn là chàng trai có 6 chiếc xe đâu. Thế nên hãy ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi'.

Theo đó, bài đăng trên trang fanpage cá nhân hoàn toàn phản bác ý kiến trên của nam doanh nhân. Nữ siêu mẫu Hà Anh cho hay, việc hạ thấp tầm quan trọng của việc tập thể thao của shark Bình là không đúng, nam doanh nhân cũng chưa hiểu hết tâm lý phụ nữ.

Vụ Shark Bình chê bai quan điểm ‘ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi’ nhận phản ứng trái chiều, siêu mẫu Hà Anh phản pháo quyết liệt - Ảnh 1
Câu nói của Shark Bình gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng không phải bất cứ phụ nữ nào cũng cần có sự lựa chọn như trên, bởi lẽ, có những phụ nữ có thể làm ra tiền bằng chính sức lao động của mình, họ đủ thông minh để có những lựa chọn trong cuộc sống: nếu ‘6 cái xe chứ 6 trăm cái xe mà quặt quẹo, thì cũng chẳng ham đâu ạ’, Hà Anh bày tỏ.

Cô đồng thời rất ủng hộ việc sức khỏe tốt rất quan trọng, ‘sức khoẻ là của quý trời ban, tập luyện, ăn uống khoa học để giữ gìn, máu lưu thông để trí óc thông tuệ. Nhiều năng lượng thì mới lao động tốt, tham gia cuộc sống gia đình được tốt chứ cớ gì mà coi thường người tập thể dục nhỉ’.

Vụ Shark Bình chê bai quan điểm ‘ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi’ nhận phản ứng trái chiều, siêu mẫu Hà Anh phản pháo quyết liệt - Ảnh 2
Chia sẻ của Hà Anh trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

Cụ thể bài đăng trên trang cá nhân nữ người mẫu như sau:

'Mình hiểu là Shark Bình muốn cổ vũ thanh niên nên chăm làm lụng chăm chỉ để có tương lai, nhưng vì vậy mà hạ thấp tầm quan trọng của việc tập thể thao cho cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai là không đúng và bác cũng chưa hiểu hết tâm lý phụ nữ, đặc biệt những phụ nữ có thể làm ra tiền bằng chính sức lao động và trí óc của mình thì 6 cái xe chứ 6 trăm cái xe mà quặt quẹo, thì cũng chẳng ham đâu ạ.

Sức khoẻ là của quý trời ban, tập luyện, ăn uống khoa học để giữ gìn, máu lưu thông để trí óc thông tuệ. Nhiều năng lượng thì mới lao động tốt, tham gia cuộc sống gia đình được tốt chứ cớ gì mà coi thường người tập thể dục nhỉ’.

Vụ Shark Bình chê bai quan điểm ‘ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi’ nhận phản ứng trái chiều, siêu mẫu Hà Anh phản pháo quyết liệt - Ảnh 3
Siêu mẫu Hà Anh và gia đình. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hà Anh còn lấy vị dụ điển hình là chồng của mình, mặc dù không có 6 chiếc xe nhưng anh vẫn vừa lao động vừa tập luyện để có sức khỏe tốt. Người đẹp cũng phân định rõ ràng việc xã hội có nhiều ngành nghê và họ luôn cân bằng giữa sức khỏe và công việc.

'Bác tưởng tập được múi mà đã là dễ ạ, chồng em hùng hục mỗi ngày mà cái múi nó mới lúc ẩn lúc hiện đấy ạ. Anh ấy thì không có 6 chiếc xe rồi, nhưng mà anh ấy lao động trí óc, trái tim nồng ấm, anh ấy hết tâm dạy học cho thế hệ con bác và nhiều gia đình để làm người, để sau này thành tài. Đối với em và nhiều người, thì tham gia lao động có ích, là đáng quý lắm ạ, chẳng cần phải quy ra xe, ra cộ đâu ạ!

Xã hội có người làm nghề này nghề kia, đâu phải ai cũng mong lớn lên trưởng thành kiếm nhiều tiền để gái theo. Ai cũng vậy, thì ai chịu làm công nhân, giáo viên, bác sỹ, thợ điện, thợ hàn, đầu bếp...

Sức khoẻ có tiền tiên cũng không mua được, nên coi thường gì chứ chớ coi thường sức khoẻ'…

Là một nữ người mẫu, Á hậu và đạo diễn thời trang có tiếng trong showbiz, Hà Anh hiện có cuộc sống rất hạnh phúc bên chồng là giáo viên, người nước ngoài.

Cô cũng được biết đến là một người thẳng thắn, không ngại ngần chia sẻ quan điểm và bộc lộ cá tính. Bên dưới bài chia sẻ của siêu mẫu Hà Anh, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với nàng siêu mẫu. 

Vụ Shark Bình chê bai quan điểm ‘ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi’ nhận phản ứng trái chiều, siêu mẫu Hà Anh phản pháo quyết liệt - Ảnh 4
Bình luận ủng hộ Hà Anh. Ảnh: Internet

Cho đến nay, việc Shark Bình công khai hẹn hò với nữdiễn viên Phương Oanh khi còn vướng lùm xùm chưa rõ ràng với người vợ ‘tào khang’ vẫn gây làn sóng tranh cãi, bàn luận rầm rộ trên các diễn đàn.

Vụ Shark Bình chê bai quan điểm ‘ngưng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi’ nhận phản ứng trái chiều, siêu mẫu Hà Anh phản pháo quyết liệt - Ảnh 5
Shark Bình - Phương Oanh 'bình thản' hẹn hò giữa bão lùm xùm. Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, hai người vẫn thường xuyên hẹn hò và có những chuyến du lịch riêng, mới đây nhất chính là việc cả hai cùng đăng tải hình ảnh đi chơi golf trên Đà Lạt.

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Hồng Đăng - Phương Oanh đều được biết đến là những diễn viên có tiếng trong "Vũ trụ VTV" với nhiều series truyền hình ăn khách. Dạo gần đây, cả hai đều vướng phải scandal ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Hà Anh

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