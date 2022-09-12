Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng

Hậu trường 12/09/2022 15:41

Vân Hugo đăng đàn tuyển vú em cho ái nữ nhà mình, mức lương được cho là khá hậu hĩnh.

Theo đó, mới đây, nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái cá nhân với mong muốn tìm vú em chăm sóc tiểu công chúa. Cô nàng không đưa ra yêu cầu gì nhiều, cụ thể người đẹp cho hay: 'Vân cần tuyển vú em cho bạn Vừng, lương 20 triệu/tháng. Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm chăm bé và yêu trẻ con nha', Vân Hugo viết.

Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Nàng MC cũng chia sẻ mức lương công khai 20 triệu/tháng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo đó, mức lương được chỉ ra vốn cao hơn hẳn so với nhiều nơi và đối với một số công việc khác, chính vì vậy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình.

Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2
Vân Hugo tuyển vú em với mức lương hậu hĩnh. Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến cho rằng con số 20 triệu/tháng mà Vân Hugo đề xuất là quá hậu hĩnh, nhiều người thậm chí sợ diễn viên ‘có sai sai’. Tuy nhiên, không ít người có mong muốn ‘ứng tuyển’ đồng thời, nhiều tài khoản mạng là nam cũng hài hước vào ứng tuyển trở thành 'vú em' cho con gái nữ diễn viên.

Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3
Bình luận của khán giả dưới dòng trạng thái của Vân Hugo. Ảnh: Internet

Việc tuyển vú em quả thật không dễ dàng, đặc biệt với một số gia đình sao việt có cuộc sống khá bận rộn và việc ‘nhập gia tùy tục’ có những yêu cầu riêng mà những vú em cần tuân thủ. Trước đó, Hà Hồ hay em gái Trấn Thành từng rất đau đầu vì việc tuyển bảo mẫu cho con em mình.

Theo Hà Hồ đăng tải, cô yêu cầu khá đơn giản, chủ yếu phục vụ anh On chị Sa, ngày thay 4 - 5 bộ quần áo, ăn 4 - 5 bữa: 'Có mẹ nào biết ai dọn nhà sạch sẽ, giặt quần áo và siêng năng giới thiệu Hà với nha.” Để chứng mình gia đình đang tìm bảo mẫu, bà xã Kim Lý tiếp tục đăng tải thông tin, cô khẳng định "Mọi người giới thiệu thật nha, chứ ai cũng đăng ký xong chỉ để nhìn Lisa - Leon là sao.'

Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

 

Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 5
Hà Hồ khẩn thiết tìm bảo mẫu cho con. Ảnh: Internet

Hay Huỳnh Mi - em gái Trấn Thành cũng đăng tuyển tìm 1 người giúp cô hỗ trợ chăm sóc cô con gái Vò Vẽ. Cô cho biết con gái đang ở độ tuổi hiếu động, nghịch ngợm mà bố mẹ cũng bận rộn công việc nên cần tìm bà vú cho gia đình.

Tuy nhiên nhiều lần đăng tuyển vẫn không tìm được người dù Huỳnh Mi chỉ đưa ra 1 yêu cầu duy nhất. 'Đang rất cần tìm 1 cô vú có tâm. Các cao nhân có ai giới thiệu giúp em với ạ'. Dòng trạng thái của bà mẹ 1 con đăng tải trên mạng xã hội có khá nhiều người vào động viên, quan tâm và hỏi han. Tuy nhiên không một ai ứng tuyển.

Tuyển vú em cho ái nữ với mức lương 20 triệu đồng/tháng, Vân Hugo khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 6
Em gái MC Trấn Thành tìm bảo mẫu cho con. Ảnh: Internet

Thực chất, yêu cầu của Huỳnh Mi không quá khó khăn, không quá nhiều, chỉ đơn giản một yêu cầu duy nhất là 'có tâm'. Việc tưởng chừng như dễ dàng như thế nhưng lại vô cùng khó khăn.

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