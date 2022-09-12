Hậu ồn ào của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đăng ảnh chỉ có 2 người khiến cô ‘hy sinh vô điều kiện’ gây chú ý

Qua chia sẻ, có thể thấy giọng ca ‘Đừng ngoảnh lại’ có những chiêm nghiệm về cuộc sống đời thường. Dạo gần đây, cô đăng tải hình ảnh, cập nhật về cuộc sống thường xuyên hơn trên trang cá nhân. Trước đó, Hương Giang gần như biến mất trên mạng xã hội trong khoảng 2 tháng vì lùm xùm đời tư có liên quan đến ông xã cô - Hồ Hoài Anh .

"Trên đời chỉ có 2 người mà ta có thể hy sinh vô điều kiện: Đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra", Lưu Hương Giang chiêm nghiệm.

Khoe khoảnh khắc bình yên bên những người thân yêu, nữ ca sĩ khẳng định trên đời chỉ có 2 người mà cô có thể hy sinh vô điều kiện, là người sinh ra mình và người mình sinh ra.

Hương Giang đăng trạng thái ngày 11/9. Ảnh: Internet

Ngay sau dòng trạng thái chia sẻ, Hương Giang nhận về rất nhiều bình luận động viên từ những người ủng hộ cô. Một số người cho rằng, cô vẫn đang rất buồn chuyện gia đình nên mong cô cố gắng vượt qua, ‘thương ba mẹ con’, ‘Thời gian sẽ thổi trôi đi tất cả, cứ nhìn tương lai tốt đẹp phía trước để tiến lên.’

Nhiều lời động viên, ủng hộ Lưu Hương Giang. Ảnh: Internet

Trước đó, vào hôm 5/9, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh 2 con gái Mina, Misa nhân ngày tựu trường cùng triết lý cuộc sống.

"Được mất trên đời đều có sự an bài của số phận, dù có ra sao cũng bình thản đón nhận. Dù là trời mưa hay nắng thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Cảm ơn tất cả tình cảm của mọi người, chào mừng các con bước vào năm học mới", Lưu Hương Giang chia sẻ.

Vào ngày 7/9, bà mẹ 2 con cũng đăng status tiết lộ sự thay đổi ngoại hình của mình. Ảnh: Internet

Vào ngày 7/9, bà mẹ 2 con cũng đăng status tiết lộ sự thay đổi ngoại hình của mình.

"Khi thấy chán nản, nghĩa là đang sống cho quá khứ. Khi cảm thấy lo lắng, là đang sống cho tương lai. Nhưng khi cảm thấy bình yên, chính là lúc đang sống cho hiện tại. Dạo này nhiều nếp nhăn hơn nên chỉ dám để mọi người ngắm nhìn từ xa", cô tâm sự.

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh đã có gần 20 năm bên nhau. Ảnh: Internet

Có thể thấy, dòng trạng thái của Lưu Hương Giang được rất nhiều người đồng tình, họ mong cô mạnh mẽ và luôn vững tin vào cuộc sống. Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang kết hôn vào năm 2009, có chung 2 cô con gái xinh đẹp sau gần 20 năm hẹn hò và chung sống.

Trong showbiz, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là cặp vợ chồng quyền lực nổi tiếng. Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, còn Lưu Hương Giang được biết đến là một giọng ca vàng của làng Sao mai điểm hẹn. Họ cũng được biết đến là một cặp đôi rât kín tiếng trong chuyện đời tư.