Cùng vướng scandal nhưng Phương Oanh lại nhận ‘cái kết’ trái ngược hẳn Hồng Đăng: tin vui cho sự nghiệp của Hồng Đăng sắp trở lại?

Cụ thể, mới đây, tại Lễ trao giải Cánh diều 2021 diễn ra ở Nha Trang, 2 bộ phim có sự góp mặt của Hồng Đăng và Phương Oanh đều nằm trong giải đề cử. Tuy nhiên, dù nhận rất nhiều sự kì vọng, bộ phim có sự góp mặt của Phương Oanh chỉ nhận được giải Cánh diều bạc. Chưa kể, nữ chính của phim là Phương Oanh cũng ‘tay không’.

Ấy thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, với điểm nhấn trong công việc, cả hai lại nhận ‘cái kết’ trái ngược nhau. Theo đó, tin vui với sự nghiệp đang đến với Hồng Đăng nhưng Phương Oanh lại ra về ‘tay trắng’.

Trái ngược với Phương Oanh, bộ phim Hồng Đăng tham gia lại ‘đắc thắng’, toàn bộ diễn viên chính có mặt đều lên để nhận giải. Việc này cho thấy sự đối lập của cả 2 diễn viên đang vướng scandal về đời tư thời gian gần đây. Với điều này, nhiều người bán tín bán nghi liệu đây có phải là động lực và bước đệm để Hồng Đăng sớm trở lại màn ảnh chăng?

Bộ phim Hồng Đăng tham gia được nhận giải thưởng. Ảnh: Internet

Không chỉ được yêu thích bởi ngoại hình điển trai, Hồng Đăng còn được biết đến là một diễn viên có thực lực của dòng phim truyền hình ở miền Bắc.

Anh là gương mặt được khán giả yêu thích qua những vai diễn nặng về tâm lý thuộc dòng phim truyền hình, nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả.

Bản thân nam diễn viên này đã gặt hái được thành công với vai Huy trong phim Zippo, mù tạt và em. Vai diễn này cũng mang về cho Hồng Đăng giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2016 và giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại giải Cánh diều vàng 2016.

Hồng Đăng và Phương Oanh. Ảnh: Internet

Diễn viên Phương Oanh trước khi tham gia phim được đề cử giải Cánh diều vàng lần này, cô đã từng bị cộng đồng mạng tấn công, chê bai, đặc biệt gây tranh cãi về diễn xuất ở các bộ phim cô góp mặt, không ngoại trừ trong bộ phim mới nhất.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận nữ diễn viên luôn nỗ lực thay đổi từng ngày. Phương Oanh được xem là một trong những diễn viên ‘tay ngang’ nhưng có rất nhiều cố gắng trong sự nghiệp. Cô ghi dấu trên màn ảnh Việt với nhiều bộ phim nổi tiếng như Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Nàng dâu order, Lựa chọn số phận…

Thời gian khoảng 1 năm trở lại đây, người đẹp không tham gia bất cứ bộ phim nào mà tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng.