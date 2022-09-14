Diễn viên Thương Tín tiếp tục được nhà hảo tâm liên hệ hỗ trợ, cuộc sống khá hơn với 2 công việc chân chính

Diễn viên Thương Tín được nhiều nhà hảo tâm liên hệ với mong muốn hỗ trợ, điều này khiến không ít người bất ngờ.

Khoảng thời gian trước, diễn viên Thương Tín từng gặp phải căn bệnh nguy hiểm, gia cảnh khó khăn, nhiều bạn bè đã kêu gọi quyên góp cho minh tinh màn bạc của thập niên 1980-1990. Dẫu vậy, cuộc sống của Thương Tín không khá khẩm hơn, đặc biệt, số tiền lớn cũng không đủ để ông sử dụng trong một thời gian dài. Thời điểm sau đó, Thương Tín cũng bị chỉ trích dữ dội vì lối hành xử của mình. Sau đó, cư dân mạng không khỏi chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh nam diễn viên cơ thể gầy gò và thiếu sức sống khi đang đi trên đường, được cho là ở địa điểm diễn.

Diễn viên Thương Tín biểu diễn dạo gần đây. Ảnh: Internet Nam diễn viên bỗng nhận được rất nhiều lời mời ca hát và cả đóng phim. Những hình ảnh gần đây cho thấy ông đang ở mức ổn hơn so với trước. Mức cát-xê được tiết lộ khi ông đi diễn là khoảng 5 triệu đồng/bài, ông và một người bạn tự túc xuống địa điểm tổ chức trước một ngày để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, diễn viên phim Biệt động Sài Gòn cũng được mời đi đóng phim với mức thù lao là 20 triệu đồng- nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ, lịch trình có phần bận rộn hơn. Thương Tín đóng phim trở lại. Ảnh: Internet Nhiều khán giả yêu mến Thương Tín thấy vui vì ông đã có việc làm, đủ để mưu sinh. Tuy nhiên, bất ngờ đến ở hiện tại đó chính là nhiều nhà hảo tâm đang tìm kiếm Thương Tín để hỗ trợ. "Nhiều người liên hệ, nói muốn hỗ trợ, gởi tiền cho Thương Tín nhưng tôi chưa dám nhận. Ít hôm nữa, khi Thương Tín vào lại TP HCM, anh ấy sẽ gặp trực tiếp nhà hảo tâm và nhận tiền trực tiếp từ họ" - nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang giúp đỡ diễn viên Thương Tín (chu cấp nơi ăn chốn ở cũng như tìm kiếm việc làm) cho hay thêm.

Thương Tín và con gái nhỏ. Ảnh: Internet Kể từ thời điểm sự nghiệp lao dốc, sức khỏe sa sút cùng với việc lo cho con gái còn nhỏ, Thương Tín luôn mong mỏi sẽ có công việc tạo ra thu nhập bằng chính sức lực của mình. Trong đó, được kể ra chính là ông không ngại đóng những vai nhỏ, hát đám cưới và việc phải di chuyển xa. Từng là diễn viên gạo cội, ghi dấu ấn một thời, Thương Tín chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Nam diễn viên được biết đến với thời kì đỉnh cao, ông tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với gần 200 phim. Qua những động thái được tiết lộ, chứng minh cho việc nhiều khán giả luôn theo dõi và không bỏ rơi ông.

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