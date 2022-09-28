Tòa án triệu tập vợ chồng Shark Bình hòa giải vào ngày 29/9: bà Đào Lan Hương đã đủ bằng chứng tố Phương Oanh?

Toà án hiện đã gửi thư mời triệu tập vợ chồng Shark Bình với mục đích hòa giải vào ngày 29/9, tuy nhiên, luật sư cho hay không rõ cả hai có mặt trong ngày này hay không.

Trong mối quan hệ đang có nhiều mâu thuẫn, liệu cuộc hòa giải của Shark Bình và vợ sẽ như thế nào khiến nhiều người quan tâm và thắc mắc. Vài ngày trước đó, chia sẻ với Zing News, doanh nhân Đào Lan Hương cũng khẳng định đã lập vi bằng tố cáo Phương Oanh dù nữ diễn viên sau đó đã ẩn những hình ảnh chụp cùng Shark Bình trên mạng xã hội.

Tòa án triệu tập vợ chồng Shark Bình để hòa giải. Ảnh: Internet Nữ doanh nhân cho hay, ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, những hành vi của cô diễn viên này không chỉ liên quan tới Luật hôn nhân gia đình liên quan tới vợ chồng, mà còn là các vấn đề về quyền trẻ em được phát triển bình thường và các quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.’ Cũng trong thời điểm công khai hẹn hò với Shark Bình hồi cuối tháng 8, Phương Oanh cho biết Shark Bình đang độc thân, nữ diễn viên cũng khẳng định chính bà Đào Lan Hương là người trì hoãn việc hoàn tất thủ tục ly hôn với Shark Bình.

Mặt khác, Shark Bình cũng khẳng định Phương Oanh không phải người thứ ba, ông độc thân hơn hai năm nay. Shark Bình cho biết: "Chúng tôi đã thỏa thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra tòa án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng". Ông cho biết thêm: “Tòa án đang xử lý việc ly hôn theo đơn đồng thuận chúng tôi đã ký trước đó. Tòa án đã triệu tập nhiều lần nhưng chúng tôi chưa khớp được thời gian với nhau”. Shark Bình tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Oanh gây phẫn nộ. Ảnh: Internet Từ khi công khai mối quan hệ, Shark Bình và Phương Oanh thường xuyên xuất hiện chung trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Phương Oanh cũng nhận về những đánh giá là người đã xen vào mối quan hệ của gia đình người khác, đỉnh điểm là việc Shark Bình công khai hình ảnh tổ chức sinh nhật riêng và thể hiện tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội đã gây nên ý kiến trái chiều. Theo luật sư Hà Trọng Đại - đại diện của doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình cũng xác nhận hai bên đã nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày mai, 29/9.

Vụ Shark Bình tổ chức sinh nhật, thể hiện tình cảm với Phương Oanh có dấu hiệu của vi phạm pháp luật? Theo luật sư, trường hợp cuộc hôn nhân chưa kết thúc mà một trong hai bên có người thứ ba, công khai tình cảm với người thứ ba là hành vi không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

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