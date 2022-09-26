Vụ Shark Bình tổ chức sinh nhật, thể hiện tình cảm với Phương Oanh có dấu hiệu của vi phạm pháp luật?

Theo luật sư, trường hợp cuộc hôn nhân chưa kết thúc mà một trong hai bên có người thứ ba, công khai tình cảm với người thứ ba là hành vi không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

“Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý thì chế tài xử lý với những người vi phạm hôn nhân và gia đình chỉ áp dụng khi có hành vi chung sống như vợ chồng, còn các hành vi vi phạm khác trong quan hệ hôn nhân thì sẽ được điều chỉnh bởi các quy phạm xã hội, bởi dư luận, đạo đức xã hội nên pháp luật không quy định chế tài”. - TS. LS Đặng Văn Cường chia sẻ trên báo Infonet. Luật sư cho rằng, "nếu người đang có vợ có chồng mà chung sống công khai "như vợ chồng" với người khác, cùng ăn, ở, sinh hoạt, chung nhau về kinh tế, có con chung hoặc tổ chức đám cưới... thì mới bị xử phạt hành chính, nếu còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” - Ông Cường cho biết thêm.

Vài ngày vừa qua, nhân dịp sinh nhật của nữ diễn viên Phương Oanh, nhiều nguồn tin cho hay, Shark Bình đã đứng ra tổ chức bữa tiệc ngoài trời với nhiều bóng bay, hoa tươi rực rỡ. Theo đánh giá của vợ Shark Bình, điều này cũng chưa từng được anh làm với các con của mình. Cô cho hay, sự việc trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cô và các con, nhất là khi mạng xã hội có mức độ lan truyền rộng rãi. Trong status đăng tải trên trang cá nhân, vợ Shark Bình bức xúc chỉnh sửa nội dung và tuyên bố sẽ “không bỏ qua” vụ việc. Dưới góc độ pháp lý, việc cặp đôi tổ chức, công khai tình cảm dành cho nhau như vậy có vi phạm luật không khi thủ tục ly hôn giữa Shark Bình và vợ chưa hoàn thành, TS. LS. Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp cho biết thêm, khi ly chưa ly hôn mà người đàn ông công khai tổ chức sinh nhật cho nhân tình và công khai tình cảm của mình với người thứ ba là hành vi phản cảm.

Hình ảnh tình cảm cùng với những lời nói ngọt ngào dành cho Phương Oanh được Shark Bình công khai thể hiện trên trang cá nhân và nhóm fan hâm mộ diễn viên. Ảnh: Infonet Hành vi này, tuy không có chế tài xử lý theo quy định pháp luật nhưng không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và có thể sẽ vấp phải phản ứng của dư luận đặc biệt khi họ là những người nổi tiếng. Nếu có đơn thư tố cáo, tố giác thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào từng trường hợp cụ thể. Giữa thông tin và những hình ảnh Shark Bình công khai chúc mừng sinh nhật Phương Oanh, bà xã Shark Bình cũng có những động thái và những phản ứng. Cụ thể, bà Đào Lan Hương cho rằng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”: “Đã định thôi nhưng quyết định sẽ làm văn bản gửi đi các cơ quan quản lý để xử lý”. Những hành vi của cô diễn viên này không chỉ liên quan tới Luật hôn nhân gia đình liên quan tới vợ chồng, mà còn là các vấn đề về quyền trẻ em được phát triển bình thường và các quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.” - Bà Hương cho hay. Theo TS. LS Đặng Văn Cường cho biết thêm: “Với những người nổi tiếng, được cho là những người của công chúng thì cần phải có những chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử phải phù hợp với chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội để không gây ra những hiệu ứng tiêu cực cho xã hội, trở thành những gương xấu, những bài học xấu cho người khác. Bởi vậy tôi cho rằng việc công khai chuyện tình cảm và tổ chức sinh nhật trong tình huống này là quá vội vàng hoàn toàn không nên, mặc dù chưa đủ căn cứ để xử lý bằng chế tài của pháp luật nhưng sẽ bị nhiều người cười chê, lên án và gây tổn thương đến vợ và những đứa con của Shark Bình”. Hiện tại, câu chuyện xoay quanh mâu thuẫn giữa Shark Bình, Phương Oanh và nhận về nhiều ý kiến của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-shark-binh-to-chuc-sinh-nhat-the-hien-tinh-cam-voi-phuong-oanh-co-dau-hieu-cua-vi-pham-phap-luat-506993.html