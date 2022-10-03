Lý do Đàm Vĩnh Hưng giấu kín con trai ruột suốt 3 năm mới công bố: con là 'tình yêu to lớn nhất' của cha

Hậu trường 03/10/2022 11:57

Trước đó, nam ca sĩ cho hay, mình ‘khá rén‘ khi công bố con trai, ‘tình yêu to lớn nhất của Hưng’.

Ngay vào dịp sinh nhật lần thứ 51 của mình, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công bố con trai và tiết lộ những lí do bất ngờ. Theo đó, tâm sự của Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý, đặc biệt, anh bày tỏ mong mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh.

Nam ca sĩ cho biết đã lường trước việc khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, Mr.Đàm mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và thông cảm hơn cho anh. "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng. Sự xuất hiện của bé đã giúp Hưng bước sang một trang cuộc đời mới, đầy màu sắc, ý nghĩa hơn và tràn đầy tình yêu thương ấm áp từ gia đình nhỏ của mình." 

Lý do Đàm Vĩnh Hưng giấu kín con trai ruột suốt 3 năm mới công bố: con là 'tình yêu to lớn nhất' của cha - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai con ruột. Ảnh: Internet

Nam ca sĩ Nửa vầng trăng cho hay: "Suốt thời gian qua, anh đã rất cố gắng bảo vệ và giấu bé rất kỹ trước truyền thông. Hưng muốn làm một người cha như bao người cha khác. Hưng muốn có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình." - nam ca sĩ xúc động nói.

Lý do Đàm Vĩnh Hưng giấu kín con trai ruột suốt 3 năm mới công bố: con là 'tình yêu to lớn nhất' của cha - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ khi chia sẻ con trai trước công chúng. Ảnh: Internet

Ngay khi vừa xuất hiện - bé Polo, tên thân mật của con trai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây chú ý với đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn đầy phúc hậu, mặc dù khá bẽn lẽn nhưng cậu bé cũng ở yên trong vòng tay cha. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét cậu bé có những nét giống cha như khuôn. Giờ đây, sau khi công khai, nam ca sĩ hi vọng ‘người yêu bé nhỏ’ luôn vui và hạnh phúc cùng anh.

Lý do Đàm Vĩnh Hưng giấu kín con trai ruột suốt 3 năm mới công bố: con là 'tình yêu to lớn nhất' của cha - Ảnh 3
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc cùng các con của mình. Ảnh: Internet

Trải qua nhiều thập kỷ, Đàm Vĩnh Hưng vẫn là một trong những ca sĩ gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Với giọng ca đặc trưng cùng những ca khúc ghi dấu ấn, ông Hoàng nhạc Việt trở thành những gương mặt có tiếng trong thị trường âm nhạc. Bên cạnh dòng nhạc thể pop, nam ca sĩ còn hoạt động trong nhiều loại hình như ca khúc nhạc tiền chiến mang tính chất trữ tình, nhạc Trịnh Công Sơn hay nhạc vàng.

Trong cuộc sống gia đình, Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ việc ly hôn với bầu show Liên Phạm vào tháng 10.2021. Theo nhiều nguồn tin, đây là một trong những cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn 1 thập niên. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13.6.2004 và ly thân ngày 22.2.2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

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