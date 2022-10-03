Hồng Đăng lên tiếng tin đồn có quá nhiều fanpage ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống: tôi chỉ có một facebook này thôi

Thời gian vừa qua, có khá nhiều fanpage thường xuyên đăng tải hay chia sẻ những trạng thái về cuộc sống của Hồng Đăng. Đến nỗi những người thường xuyên theo dõi cũng hoang mang vì không biết đâu là thật.

Cụ thể, trong thời điểm nam diễn viên này có lịch trình ở nước ngoài và vướng lùm xùm một thời gian dài, các fanpage này cũng được lập lên. Tuy nhiên, nam diễn viên cho hay, đó không phải là mình. Hồng Đăng cho biết, bạn bè và nhiều người quen đã hỏi trực tiếp các fanpage có phải của anh hay không, tuy nhiên, tất các các bài đăng trên các fanpage, facebook đều là giả mạo. Hồng Đăng lên tiếng về việc có nhiều fanpage. Ảnh: Internet Hồng Đăng đính chính thêm: ''Quá nhiều người hỏi tôi về các trang fanpage có tên tôi có phải của tôi không? Xin thưa là tôi hiện giờ chỉ có 1 facebook này thôi. Và tất cả các bài đăng trên các fanpage, facebook giả mạo đều không phải do tôi đăng. Xin cảm ơn''.

Trước đó, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi Ý và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ vướng ồn ào đi nước ngoài không xin phép cơ quan quản lý. Hồng Đăng trong chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: Internet Hồi tháng 8 vừa qua, nam diễn viên này trở về nước an toàn. Sau đó, anh cũng đã giải trình và làm việc với cơ quan quản lý.

Những hình ảnh của Hồng Đăng sau khi trở về nước. Ảnh: Internet Sau khi trở về Việt Nam, diễn viên Hồng Đăng tận hưởng cuộc sống bình yên. Anh thường xuyên đi chơi golf với bạn bè, dành thời gian ở nhà nghỉ dưỡng. Dân tình cũng bắt gặp anh hẹn hò cà phê cùng bà xã, cả hai bình thản như chưa có gì xảy ra. Từ thời điểm trên, Hồng Đăng cũng thường xuyên cập nhật, chia sẻ cuộc sống. Cho đến nay, vụ việc Hồng Đăng đi nước ngoài không xin phép vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Hồng Đăng có tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng, sinh năm 1984 và hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Hồng Đăng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp đào tạo diễn viên Truyền hình Việt Nam. Sau đó, anh trở thành diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ vào ngoại hình điển trai và sở hữu vóc dáng không thua kém những người mẫu nam nên anh nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam diễn viên cũng được khán giả nhớ đến thông qua các nhân vật trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như Hoa hồng bên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về... Bên cạnh đó, anh cũng giành được nhiều giải thưởng như Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018, Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2016 và giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại giải Cánh diều vàng 2016.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-dang-len-tieng-tin-don-co-qua-nhieu-fanpage-anh-huong-khong-nho-den-cuoc-song-toi-chi-co-mot-facebook-nay-thoi-509316.html