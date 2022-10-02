Rộ tin đám cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển sắp diễn ra: đàng trai đã chuẩn bị gần xong cho các khâu của hôn lễ

Đặc biệt hơn, trong một buổi livestream trên mạng xã hội, Hoa hậu Lương Thùy Linh vô tình nhắc tới đám cưới của Đỗ Mỹ Linh: "Chị là một trong những người bê tráp của chị Nga và chị Đỗ Mỹ Linh luôn". Như vậy, rất có thể trong thời gian tới, Hoa hậu Đỗ Mỹ linh sẽ lên theo chàng về dinh nhận khiến dân mạng không ngừng xôn xao.

Theo nguồn tin cho hay, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển gần như đã chuẩn bị xong các thủ tục và sẵn sàng sánh duyên cùng nhau. Đàng trai đã gần sắp xếp mọi thứ đâu vào đó.

Trước đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia sinh năm 1995 liên tục bị phát hiện hẹn hò cùng nhau. Nàng hậu cũng được bắt gặp các hình ảnh tham gia những buổi tiệc gia đình thân mật của nhà bầu Hiển do anh trai cả nhà ông đăng tải.

Đặc biệt hơn, dân tình cũng phát hiện cặp đôi đã hoàn thành xong bộ ảnh cưới tại nước ngoài, cặp đôi check in các vị trí và địa điểm tương đồng với nhau. Tuy nhiên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chưa lần nào lên tiếng xác nhận.



Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển đều check in tại Ý. Ảnh: Internet

Hồi tháng 1/2022, Đỗ Mỹ Linh cho biết, cô đang trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc và tìm hiểu nhau kỹ hơn để tiến tới hôn nhân.

Cô cũng tiết lộ bản thân không đặt quá nhiều tiêu chí cho một người bạn trai như giàu có, gia thế hay điển trai. Người đẹp chỉ mong muốn đối phương đem đến cho cô cảm giác bình yên và vui vẻ.

Ngoài ra, nàng hậu 2016 cũng đã nhận được lời cầu hôn tại một buổi tiệc lãng mạn và riêng tư của một khu resort cao cấp ven biển.

Cặp đôi trong bữa tiệc gia đình. Ảnh: Internet

Đỗ Vinh Quang - thiếu gia có tin đồn sắp cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là con trai út của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Đỗ Vinh Quang (SN 1995) giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội từ năm 2020 và là một doanh nhân có tiếng tại Hà Nội. Anh cũng là Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp cao học ngành tài chính tại Anh, sau khi về nước làm chuyên viên Ban Quản lý đầu tư của Tập đoàn T&T. Ở T&T, công việc của anh là phân tích, thẩm định, đánh giá về các cơ hội đầu tư, M&A tài chính, đầu tư bất động sản. Hiện, anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, một công ty thành viên của Tập đoàn T&T.

Dân tình đang rất mong ngóng và chờ đợi sự xuất hiện cũng như tin vui trong ngày lễ của những cặp đôi vào tháng 10 này.