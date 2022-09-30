Thực hư chuyện ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu 50 ha đất tại Bình Thuận: Lại thêm một ‘thánh nổ’

Thực chất, thông tin về việc ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu 50 ha đất tại Bình Thuận, nam ca sĩ cũng thường xuyên check in tại trang trại với hồ cá, các khu vườn trái cây rộng lớn là sai sự thật.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động vào chiều 30/9, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã xác nhận những thông tin xung quanh lùm xùm trang trại "50 ha" của ca sĩ Ngọc Sơn tại Bình Thuận. Ông Trần Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho hay, qua quá trình kiểm tra, xác minh, ca sĩ này chỉ sở hữu khoảng 4 ha thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết. Cũng theo ông Hiền, ca sĩ Ngọc Sơn có đào ao nuôi cá khoảng hơn 330 m2, xây dựng đường bê tông xi măng khoảng hơn 1.000 m2.

Ca sĩ Ngọc Sơn khoe ảnh check in tại trang trại ở Bình Thuận. Ảnh: Người Lao Động

Như vậy, việc ca sĩ Ngọc Sơn (tên thật Phạm Ngọc Sơn) sở hữu 50 ha đất ở huyện Hàm Thuận Bắc, giáp Phan Thiết là không đúng. Ngoài ra, UBND huyện Hàm Thuận Bắc xác định ca sĩ Ngọc Sơn có một số hành vi sai phạm mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Huyện đã nhiều lần mời nam ca sĩ đến xử lý nhưng đều vắng mặt.

Ca sĩ Ngọc Sơn. Ảnh: Internet

Ca sĩ Ngọc Sơn được biết đến là chàng trai gốc Hải Phòng sống tại Bạc Liêu từ nhỏ, cùng thời với nam MC Quyền Linh. Anh nổi tiếng qua những ca khúc do chính mình sáng tác như: Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em, Tình cha, Vầng trăng cô đơn...

Năm 1987, Ngọc Sơn cùng gia đình lên TP.HCM định cư, học trường Nghệ thuật Sân khấu điện ảnh. Sau đó, Ngọc Sơn chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

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