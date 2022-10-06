Các hoa hậu Việt thương tiếc, chia buồn với vị chuyên gia hàng đầu vừa qua đời

Hậu trường 06/10/2022 09:18

Một huấn luyện viên tận tâm, người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến những cô gái trẻ trong các cuộc thi nhan sắc vừa qua đời.

Theo thông tin từ Zing News, Ban tổ chức Miss World Vietnam nhận tin ông Anjo Santos - chuyên gia người Philippines qua đời vào sáng 5/10 do cơn bạo bệnh. Những người thân của ông đã vô cùng xót thương vì nỗi đau mất mát này.

Ông Anjo Santos được biết đến là chuyên gia về trình diễn sân khấu, người đã sáng lập ra trung tâm đào tạo người mẫu và hoa hậu nổi tiếng Modelo Bikolano tại Philippines.

Các hoa hậu Việt thương tiếc, chia buồn với vị chuyên gia hàng đầu vừa qua đời - Ảnh 1
Ông Anjo Santos từng đến Việt Nam nhiều lần. Ảnh: Zing News

Năm 2018, ông trực tiếp thị phạm dạy catwalk cho H'hen Niê trong 1 tháng. Không chỉ hướng dẫn kỹ năng catwalk, Anjo Santos còn hướng dẫn kỹ năng trang điểm cho cô. Ông cố gắng để cô có được sự tự tin và dáng đi của một nữ hoàng sắc đẹp, từ những cử chỉ nhỏ nhất như thế đứng, cách giữ thăng bằng, giúp cô có được thành tích Top 5 Miss Universe 2018.

Các hoa hậu Việt thương tiếc, chia buồn với vị chuyên gia hàng đầu vừa qua đời - Ảnh 2
Ông trực tiếp thị phạm dạy catwalk cho H'hen Niê trong 1 tháng. Ảnh: Internet

Ông cũng là đạo diễn catwalk của nhiều chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp trong nước. Chuyên gia đào tạo này cũng đã từng đến Việt Nam nhiều lần, tham gia huấn luyện catwalk cho loạt người đẹp Việt như H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Kim Duyên, Huyền My, Kiều Loan, Lương Thùy Linh…

Theo thông tin từ VietNamNet, hồi tháng 4/2022, tại Miss World Vietnam 2022 ông đã tham gia giảng dạy nhưng sức khỏe có phần suy giảm. Ông đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật vì đau tim và mất đi đôi chân của mình. Lúc này, ông phải ngồi xe lăn và cho đến hôm nay, do biến chứng của căn bệnh tiểu đường, ông đã không qua khỏi.

Các hoa hậu Việt thương tiếc, chia buồn với vị chuyên gia hàng đầu vừa qua đời - Ảnh 3
Ông là người thầy của nhiều Hoa, Á hậu. Ảnh: Internet

Các hoa hậu, á hậu Việt và fan sắc đẹp bày tỏ tiếc thương. Á hậu Huyền My cho biết cô bàng hoàng khi nghe tin buồn. Á hậu Kiều Loan chia sẻ: "Người thầy đào tạo cho các đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, có cả tôi nữa, vừa qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Được là học trò của thầy là một điều tuyệt vời".

Hoa hậu Lương Thùy Linh tri ân người thầy đã khuất: "Em không nghĩ rằng đây lại là lần cuối em được gặp và ôm thầy, trò chuyện với thầy. Thầy là một huấn luyện viên tận tâm, một người bạn dễ mến và là nguồn cảm hứng cho em và rất nhiều cô gái khác".

Với cảm nhận của Á hậu Kim Duyên, Anjo Santos cũng là người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến những cô gái trẻ mong muốn theo đuổi ước mơ. Kim Duyên cảm thấy may mắn khi được chuyên gia Philippines hướng dẫn trên hành trình thi nhan sắc.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ

Xuất hiện với thần sắc vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, Đoàn Thiên Ân lọt top 10 mỹ nhân ghi điểm trong mắt ban tổ chức, giành 15 triệu lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Anjo Santos Miss World Vietnam

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 50 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh