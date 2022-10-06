Một huấn luyện viên tận tâm, người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến những cô gái trẻ trong các cuộc thi nhan sắc vừa qua đời.

Theo thông tin từ Zing News, Ban tổ chức Miss World Vietnam nhận tin ông Anjo Santos - chuyên gia người Philippines qua đời vào sáng 5/10 do cơn bạo bệnh. Những người thân của ông đã vô cùng xót thương vì nỗi đau mất mát này. Ông Anjo Santos được biết đến là chuyên gia về trình diễn sân khấu, người đã sáng lập ra trung tâm đào tạo người mẫu và hoa hậu nổi tiếng Modelo Bikolano tại Philippines.

Ông Anjo Santos từng đến Việt Nam nhiều lần. Ảnh: Zing News Năm 2018, ông trực tiếp thị phạm dạy catwalk cho H'hen Niê trong 1 tháng. Không chỉ hướng dẫn kỹ năng catwalk, Anjo Santos còn hướng dẫn kỹ năng trang điểm cho cô. Ông cố gắng để cô có được sự tự tin và dáng đi của một nữ hoàng sắc đẹp, từ những cử chỉ nhỏ nhất như thế đứng, cách giữ thăng bằng, giúp cô có được thành tích Top 5 Miss Universe 2018. Ông trực tiếp thị phạm dạy catwalk cho H'hen Niê trong 1 tháng. Ảnh: Internet Ông cũng là đạo diễn catwalk của nhiều chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp trong nước. Chuyên gia đào tạo này cũng đã từng đến Việt Nam nhiều lần, tham gia huấn luyện catwalk cho loạt người đẹp Việt như H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Kim Duyên, Huyền My, Kiều Loan, Lương Thùy Linh…

Theo thông tin từ VietNamNet, hồi tháng 4/2022, tại Miss World Vietnam 2022 ông đã tham gia giảng dạy nhưng sức khỏe có phần suy giảm. Ông đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật vì đau tim và mất đi đôi chân của mình. Lúc này, ông phải ngồi xe lăn và cho đến hôm nay, do biến chứng của căn bệnh tiểu đường, ông đã không qua khỏi. Ông là người thầy của nhiều Hoa, Á hậu. Ảnh: Internet Các hoa hậu, á hậu Việt và fan sắc đẹp bày tỏ tiếc thương. Á hậu Huyền My cho biết cô bàng hoàng khi nghe tin buồn. Á hậu Kiều Loan chia sẻ: "Người thầy đào tạo cho các đại diện Việt Nam chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế, có cả tôi nữa, vừa qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Được là học trò của thầy là một điều tuyệt vời". Hoa hậu Lương Thùy Linh tri ân người thầy đã khuất: "Em không nghĩ rằng đây lại là lần cuối em được gặp và ôm thầy, trò chuyện với thầy. Thầy là một huấn luyện viên tận tâm, một người bạn dễ mến và là nguồn cảm hứng cho em và rất nhiều cô gái khác". Với cảm nhận của Á hậu Kim Duyên, Anjo Santos cũng là người truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến những cô gái trẻ mong muốn theo đuổi ước mơ. Kim Duyên cảm thấy may mắn khi được chuyên gia Philippines hướng dẫn trên hành trình thi nhan sắc.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ Xuất hiện với thần sắc vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, Đoàn Thiên Ân lọt top 10 mỹ nhân ghi điểm trong mắt ban tổ chức, giành 15 triệu lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ.

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