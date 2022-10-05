Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’

Hậu trường 05/10/2022 12:25

Diệp Lâm Anh lựa chọn ly hôn và đề nghị giành toàn quyền nuôi 2 con nhỏ. Mới đây, nữ diễn viên này vừa có dịp trải lòng câu chuyện hôn nhân của mình.

Diệp Lâm Anh tiết lộ, để dẫn đến sự việc ngày hôm nay, bản thân cô và chồng đã nhiều lần hòa giải nhưng không thành công. Cả hai khó có thể nói chuyện như ban đầu và bản thân cô cũng đã phát hiện chồng ngoại tình ngay khi mang bầu bé thứ hai. Mối quan hệ ngoài luồng vẫn tiếp tục duy trì và Diệp Lâm Anh vẫn phải chịu đựng vì mong con có cả tình thương của cả cha và mẹ.

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh lên tiếng về hôn nhân của mình. Ảnh: Internet

Trước đó, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ người thứ ba (nữ diễn viên nổi tiếng) không phải khởi nguồn của mâu thuẫn vợ chồng, song chính là giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt.

Bản thân cô cho hay mình từng tìm đến tiểu tam và có cuộc nói chuyện suốt 2 tiếng để xác nhận sự thật với người này. Tuy nhiên, điều đó đã chỉ khiến cô thêm mệt mỏi: "Tôi khá bình tĩnh ngồi nói chuyện, hai bên trao đổi với nhau. Tôi đã xác nhận được những thông tin mà tôi cần xác nhận, là chính xác chuyện ấy đã xảy ra trong quãng thời gian tôi còn trong hôn nhân, cùng nhiều thông tin khác nữa. Tôi cảm thấy khá mệt khi kết thúc cuộc nói chuyện.”

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh lựa chọn nuôi 2 con sau ly hôn. Ảnh: Internet

Vào tháng 12/2021 này, Diệp Lâm Anh đã quyết định ly thân, cô rời khỏi nhà chồng cùng hai con sau những nỗ lực hàn gắn nhưng không thành. Cô cũng cho hay, bản thâm mong con ở cùng với nhau, bởi chúng còn quá nhỏ: “Tôi nghĩ, các con còn nhỏ, nếu chia cắt hai chị em sẽ rất tội và khi lớn lên, chúng cũng không có sự kết nối, gắn bó”, cô nói. 

Diệp Lâm Anh cho biết thêm, ‘'đến thời điểm hiện tại, khi đã đưa ra quyết định ly hôn, sự tha thứ của cô đã đạt đến giới hạn.’'

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh rạng rỡ khi mang thai lần 2: Ảnh: Internet

“Tôi đã mất rất nhiều thời gian cân nhắc, tự vấn xem mình còn có thể tha thứ được nữa hay không. Nhưng, tôi không thể”, Diệp Lâm Anh chia sẻ.

"Tôi cũng đã nhiều lần tha thứ cho chồng trong quá khứ. Lần đầu tôi phát hiện chồng ngoại tình là hồi năm 2019, khi tôi mang bầu bé thứ hai. Lúc đó, tôi dễ dàng cho qua vì trong lòng còn thương, và biết rằng các con đang nhỏ, cần sự chăm sóc, quan tâm của người bố. Nhưng những lần tiếp theo, tôi ngộ ra rằng nếu người phụ nữ luôn chấp nhận, người đàn ông sẽ coi đó là điều hiển nhiên và không trân trọng. Đến thời điểm hiện tại, khi đã đưa ra quyết định ly hôn, tôi hiểu, sự tha thứ của tôi đã đạt đến giới hạn".

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 4
 

 

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 5
 

 

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 6
Diệp Lâm Anh tận hưởng cuộc sống cùng hai con. Ảnh: Internet

Hiện tại, Diệp Lâm Anh cho hay, bản thân cô nghĩ cả hai phía đều có những bất mãn về nhau, "nếu đối mặt với nhau thì càng tệ thêm thôi, mình để cho mọi thứ lắng xuống", cựu người mẫu chia sẻ.

Bản thân Diệp Lâm Anh được biết đến là một người phụ nữ độc lập, xinh đẹp và tài năng. Trước khi chính thức về chung một nhà, nữ diễn viên sở hữu khoản thu nhập không nhỏ sau nhiều năm nỗ lực làm việc. ‘Đả nữ’ màn ảnh Việt cũng sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh riêng tại TPHCM và cả Hà Nội.

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 7

 

Chồng ngoại tình ngay khi mang bầu lần 2: Diệp Lâm Anh xác nhận ‘đã tha thứ nhưng sự việc đã đạt đến giới hạn’ - Ảnh 8
Diệp Lâm Anh sau sinh con trai thứ 2 cho chồng thiếu gia. Ảnh: Internet

Từ ngày lấy chồng, Diệp Lâm Anh hạn chế tham gia showbiz mà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, vun vén tổ ấm của bản thân.   

Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ thêm, trong thời gian mâu thuẫn với chồng, nhan sắc và sức khỏe cô đều giảm sút. Người đẹp tự soi mình trong gương và nhận ra tại sao mình lại tàn tạ như thế.

Kể từ sau thời gian chọn ly hôn với chồng đại gia, Diệp Lâm Anh có cuộc sống vui vẻ hơn, người đẹp cũng luôn chú ý chăm sóc bản thân, yêu thương chính mình. Cô cho hay, hai thiên thần nhí chính là món quà vô giá và động lực giúp người đẹp mạnh mẽ và ngày càng thành công hơn nữa. Cô vô cùng hạnh phúc khi được sống bên 2 con.

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