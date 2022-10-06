Bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ ‘nát mặt’, Đàm Thu Trang có màn đáp trả khiến ai cũng phải khen ngợi

Đàm Thu Trang công khai đáp trả bình luận kém duyên của một antifan khi đăng tải ảnh trên trang cá nhân, lời đáp trả được đánh giá vô cùng thâm thúy, sâu cay.

Đàm Thu Trang vốn là một hoa khôi nổi danh xứ Lạng, cô được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi chính thức trở thành bà xã Cường Đôla và con dâu của nhà tài phiệt. Từ sau khi chính thức về chung một nhà và sinh con gái đầu lòng cho doanh nhân Cường Đôla, Đàm Thu Trang lại càng được khen ngợi về khoản thăng hạng nhan sắc. Không chỉ gương mặt luôn tươi tắn rạng rỡ mỗi khi xuất hiện mà cô còn được khen ngợi về vóc dáng chuẩn ‘gái một con trông mòn con mắt’.

Đàm Thu Trang bị netizen bình luận ác ý. Ảnh: Internet Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, người đẹp xứ Lạng cũng bị đồn thổi về việc tân trang, phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc nhiều người mê. Cô gây chú ý trong một số sự kiện khi vô tình được camera bắt gặp, nhiều người nhận xét phần cằm, mũi hay gương mặt Đàm Thu Trang có đôi lúc khác lạ. Đàm Thu Trang trả lời bình luận 'sâu cay'. Ảnh: Internet Vừa qua, ngay khi đăng ảnh, chân dài xứ Lạng đã bị một netizen tràn vào khung hình và đánh giá rằng chiếc mũi của người đẹp thiếu tự nhiên. Đồng thời, người này cũng khẳng định nguyên do sự thay đổi này là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Nhanh chóng, bà mẹ 1 con đã phản ứng gay gắt.

Cô viết: "Chị cũng bị đồn đập hết mặt đi xây lại rồi em nhé nên chị thấy bình thường. Nhưng cùng là phụ nữ nên bớt cái tính vô duyên lại em à. Chị cũng góp ý chân thành. Đừng giận nha em". Đàm Thu Trang được nhận xét ngày càng khác lạ do 'dao kéo. Ảnh: Internet Có thể nói, màn đáp trả của bà xã Cường Đôla vừa thẳng thắn, vừa thực tế, nhiều người nhận xét dù câu từ khá nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu cay, thâm thúy. Bất chấp lời bàn tán từ dư luận, Đàm Thu Trang tự tin với nhan sắc của mình và chưa một lần lên tiếng về tin đồn ‘dao kéo’. Đàm Thu Trang có phong cách thời trang thăng hạng sau hôn nhân. Ảnh: Internet Bà xã Cường Đôla cũng được biết đến là một trong những con dâu nhà hào môn sở hữu phong cách thời trang hoàn hảo và cách ứng xử thông minh, khéo léo. Cuộc sống của cô sau khi kết hôn được chồng đại gia hết mực cưng chiều. Cả hai thường xuyên đăng tải ảnh cho thấy hạnh phúc viên mãn. Tổ ấm viên mãn 3 thành viên của Đàm Thu Trang. Ảnh: Internet Có thể thấy, Cường Đôla từ sau khi tái hôn, anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, đặc biệt, là một người tâm lý và ngọt ngào khiến Đàm Thu Trang không khỏi hãnh diện. Trước ngày cưới, Cường Đô La từng gửi lời ngọt ngào việc vô cùng yêu thương vợ ‘Dù trong ngày tệ nhất, anh vẫn hạnh phúc vì cưới được em’. Sau hơn 3 năm chính thức về chung một nhà, Cường Đôla ngày càng chứng minh câu nói trên. Ông xã doanh nhân và bé Suchin được xem là niềm hạnh phúc của người đẹp tuổi 32.

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' Đàm Thu Trang rất được Cường Đô La ‘cưng chiều’. Nhân dịp sinh nhật con gái, người đẹp cũng được 'hưởng ké' món quà mà ông xã đã cầu kì lựa chọn cho cả hai.

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