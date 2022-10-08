Ngỡ ngàng với nhan sắc con gái MC Quyền Linh làm mẫu ảnh, lần đầu thử sức mà quá đáng yêu gây thương nhớ

Được biết, đây là lần đầu Thảo Linh thử sức làm mẫu ảnh, cô bé có lịch trình làm việc khá dài từ sáng cho đến tận đêm muộn, tuy nhiên, nhan sắc vẫn cực kì rạng rỡ.

Thảo Linh (hay còn có tên gọi quen thuộc là Lọ Lem) được biết đến là con gái đầu của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo đã bước vào tuổi 16. Từ nhỏ, cô bé đã có nhiều ấn tượng với những người hâm mộ vì nhan sắc xinh đẹp cùng tính cách thân thiện, đáng yêu. Con gái đầu của MC Quyền Linh. Ảnh: Internet Mỗi lần Thảo Linh xuất hiện lại khiến nhiều người mê đắm với vẻ ngoài được ví như hoa hậu. Trước đó, Thảo Linh từng được cộng đồng mạng đánh giá cao về khả năng ‘làm nên chuyện’ nếu đi thi các cuộc cuộc thi nhan sắc hoặc thử sức làm người mẫu. Thảo Linh mới 16 tuổi nhưng đã có chiều cao lên đến 1,71m, đôi chân dài miên man cùng vóc dáng thon gọn thậm chí được dự báo sắp ‘lấn át’ cả cha ruột.

Khoảnh khắc chụp vội qua ống kính của bà xã Quyền Linh. Ảnh: Internet Cả hai ái nữ nhà Quyền Linh còn được ví như hai nàng công chúa ‘đáng đồng tiền bát gạo’ bởi sự ngoan ngoãn, thông minh và tài năng của mình. Mới đây, trong khoảnh khắc chụp vội của mẹ, Thảo Linh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, nàng đang chuẩn bị diễn cho một nhãn hàng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Thảo Linh đã khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào, xinh đẹp của mình. Chỉ là hình ảnh chụp vội qua màn hình nhưng mọi cử chỉ và hành động đều tròn điểm 10 và chứng minh không camera nào có thể 'dìm' nhan sắc ái nữ.

Con gái MC Quyền Linh tươi tắn. Ảnh: Internet Đăng tải hình chụp vội con gái lớn Lọ Lem qua ống kính máy quay trong lần đầu cô bé làm mẫu nhí. Bà xã Quyền Linh tự hào chia sẻ về con gái: "Ảnh mẹ Thảo chụp lại màn hình lúc Lọ Lem đang quay, lúc này là hơn 10 giờ đêm. Mặc dù hôm đó con gái đã bắt đầu công việc từ sáng sớm nhưng con không có biểu hiện mệt mỏi, vẫn luôn kiên trì làm việc và tươi cười… Yêu thương và cảm ơn con gái đã luôn cố gắng". Con gái MC Quyền Linh ngọt ngào trong bộ ảnh quảng cáo. Ảnh: Internet Bộ ảnh lần này của Lọ Lem cho thấy rõ hơn thần thái diễn chuyên nghiệp trước ống kính khiến nhiều người không khỏi xao xuyến. Chính nhờ nét diễn đáng yêu, hồn nhiên cùng trang phục màu sắc sặc sỡ đã giúp Lọ Lem thể hiện đúng tinh thần trong trẻo mà bộ ảnh và nhãn hàng muốn hướng tới. Lọ Lem cực kì xinh xắn và đáng yêu. Ảnh: Internet Quả thật, mới tập tành làm người mẫu nhưng nhan sắc và thần thái Lọ Lem đã 'cưa đổ' người nhìn. Những nét diễn trong veo của Lọ Lem giúp cô bé thể hiện ý tưởng hình ảnh rất xuất sắc, thậm chí chẳng khác diễn viên thực thụ. Lọ Lem trong các khoảnh khắc trước đó. Ảnh: Internet Chỉ với vài nét makep nhẹ nhàng, Lọ Lem đã cho thấy vẻ đẹp rạng rỡ của mình. Chẳng lạ lùng gì khi Lọ Lem luôn là niềm tự hào to lớn của cả bố mẹ và em gái. Lọ Lem sở hữu gương mặt xinh xắn, ngũ quan hài hòa. Ảnh: Internet Cứ mỗi lần Lọ Lem xuất hiện lại khiến nhiều người trầm trồ.

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