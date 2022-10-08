Xót xa đôi chân hoa hậu Đoàn Thiên Ân bầm tím, sưng vù khi đang thi quốc tế: vẫn phải đi giày cao gót hàng giờ liền và nén cơn đau

Hậu trường 08/10/2022 17:30

Đại diện của Việt Nam đang có mặt tại Indonesia để tham dự đấu trường nhan sắc Miss Grand International. Trước đó, Thiên Ân từng được tiết lộ về đôi chân bị tạo ổ mủ sâu chưa bình phục.

Hình ảnh mới đây của nàng hậu được netizen vô tình phát hiện khi ban tổ chức đăng tải trạng thái. Cụ thể, trong khuôn khổ hoạt động mới nhất của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022, Thiên Ân được chụp hình kỉ niệm trao giải, nhưng bất ngờ đó là đôi chân bầm tím, sưng vù của nàng hậu khiến nhiều người hốt hoảng.

Xót xa đôi chân hoa hậu Đoàn Thiên Ân bầm tím, sưng vù khi đang thi quốc tế: vẫn phải đi giày cao gót hàng giờ liền và nén cơn đau - Ảnh 1
Thiên Ân có lịch trình tại đấu trường quốc tế. Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang ít ngày, Thiên Ân đã ngay lập tức chuẩn bị lịch trình sang nước ngoài thi đấu, cô không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi sau đêm đăng quang đầy thuyết phục.

Xót xa đôi chân hoa hậu Đoàn Thiên Ân bầm tím, sưng vù khi đang thi quốc tế: vẫn phải đi giày cao gót hàng giờ liền và nén cơn đau - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Thiên Ân khiến fan sắc đẹp lo lắng. Ảnh: Internet

Vẫn là hình ảnh tỏa sáng cùng trang phục tôn ưu điểm vóc dáng, tuy nhiên khán giả đã "soi" được đôi chân bị thương của mỹ nhân sinh năm 2000, ai nấy đều ngậm ngùi xót thương. Hẳn là đại diện của Việt Nam đã phải nén rất nhiều nỗi đau, nhất là khi lịch trình liên tục di chuyển và đi giày cao gót.

Có thể thấy, dù đôi chân chưa khỏi, Thiên Ân luôn thể hiện thần thái rạng rỡ, tinh thần vui vẻ và nụ cười tươi giúp cô ghi trọn điểm trong những khoảnh khắc được chụp lại. Thiên Ân cũng được ban tổ chức đánh giá cao vì sự năng nổ và hoạt bát của mình trong những ngày vừa qua.

Xót xa đôi chân hoa hậu Đoàn Thiên Ân bầm tím, sưng vù khi đang thi quốc tế: vẫn phải đi giày cao gót hàng giờ liền và nén cơn đau - Ảnh 3
Thiên Ân bị thương nhưng vẫn nở nụ cười tươi và tỏa sáng. Ảnh: Internet

Trong cương vị là đại diện Việt Nam sang đấu trường quốc tế, Thiên Ân được đánh giá đầy tiềm năng. Gương mặt phúc hậu, thần thái đỉnh cao, kĩ năng và khả năng giao tiếp tài giỏi đã giúp Thiên Ân được bạn bè quốc tế ủng hộ. Thậm chí, chỉ trong vài ngày, Thiên Ân đã bỏ xa các đối thủ, giành hơn 15 triệu lượt bình chọn cùng trở thành top 10 đại diện dùng bữa với ban tổ chức Miss Grand International. Thiên Ân vẫn tiếp tục ghi dấu ấn sau đó và cô chưa một lần khiến fan thất vọng khi thể hiện bản lĩnh cùng tỏa sáng với nhan sắc của mình.

Netizen mong rằng Thiên Ân sẽ tiếp tục tỏa sáng và ghi dấu ấn bằng những nỗ lực và khả năng của mình.

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ

Đoàn Thiên Ân quá tự tin tại Miss Grand International, ngay ngày đầu đã giành chiến thắng, bỏ xa các đối thủ

Xuất hiện với thần sắc vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, Đoàn Thiên Ân lọt top 10 mỹ nhân ghi điểm trong mắt ban tổ chức, giành 15 triệu lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ.

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand International

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