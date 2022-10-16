Bảo Ngọc bị fan quốc tế chê bai khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022

Hậu trường 16/10/2022 15:56

Trên mạng xã hội, cuộc "khẩu chiến" giữa fan Việt và fan nước bạn gây xôn xao. Nhiều fan cho rằng, đại diện nước họ bị loại khỏi top là điều đáng tiếc.

Vào sáng ngày 15/10 (giờ Hà Nội), Bảo Ngọc - 21 tuổi, là thí sinh đại diện Việt Nam thi Miss Intercontinental 2022 đã chính thức đoạt vương miện cao nhất giành vinh quang về cho sắc đẹp Việt.

Ngay sau khi đăng quang, Bảo Ngọc gây chú ý. Cô đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm mà mình được khán giả yêu thương, cổ vũ, đồng thời, khẳng định chiến thắng của mình thực sự may mắn và hạnh phúc, mang về danh hiệu lớn cho Việt Nam.

Bảo Ngọc bị fan quốc tế chê bai khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Ảnh 1
Bảo Ngọc xuất sắc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: Internet

Từ giây phút được xướng tên vào top 20, Bảo Ngọc xuất sắc vượt qua hai đối thủ mạnh là người đẹp Thái Lan và Philippines, giành suất duy nhất khu vực châu Á - châu Đại Dương tiến thẳng vào top 6, đồng thời được trao sash và vương miện Miss Asia and Oceania Intercontinental.

Bảo Ngọc bị fan quốc tế chê bai khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Ảnh 2
Tranh cãi giữa các fan sắc đẹp. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì lý do trên, tại Thái Lan, fan sắc đẹp nổ ra tranh cãi nảy lửa. Người hâm mộ xứ chùa Vàng nói Amanda Jensen - Á hậu 1 Miss Grand Thailand nổi tiếng với cú xoay Barbie, đồng thời là đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 - hoàn toàn áp đảo Bảo Ngọc về khả năng trình diễn, việc cô out top là vô lý. Bên cạnh đó, Bảo Ngọc đối mặt nhiều ý kiến tiêu cực, bao gồm cả fan sắc đẹp Philippines và Á hậu 1 Puerto Rico.

Bảo Ngọc bị fan quốc tế chê bai khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Ảnh 3
Bảo Ngọc được khen ngợi ở phần ứng xử thuyết phục khi đăng quang. Ảnh: Internet

Trong khi đó, fan Việt khẳng định Bảo Ngọc vô cùng xứng đáng khi lọt vào top 6, top 5 rồi có thể chạm đến vương miện danh giá này. Cô được khen ở phần ứng xử tuyệt vời và thuyết phục như 'nuốt mic'.

Để giải thích về điều này. Bảo Ngọc cho hay cô hoàn toàn hiểu cảm giác tức giận của fan Thái khi biết đại diện nước họ out top. Trong livestream gần nhất, Tân hoa hậu Liên lục địa lần đầu lên tiếng về kết quả: "Format cuộc thi rất khắc nghiệt. Chỉ có một cô gái trở thành Miss Intercontinental khu vực châu Á và châu Đại Dương. Mình ở vị trí đó đồng nghĩa các bạn khác không được vào top. Ngọc hiểu lý do fan các nước khác có phần tức giận và không đồng tình như vậy".

Bảo Ngọc bị fan quốc tế chê bai khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Ảnh 4
Bảo Ngọc có sự cạnh tranh rất lớn giữa những người đẹp châu Á. Ảnh: Internet

Bảo Ngọc cho hay, cô luôn cảm thấy tiếc cho những người đẹp tham gia cuộc thi, có những khoảnh khắc cô bật khóc trên sân khấu hoặc ở hậu trường là khi chứng kiến những người bạn thân thiết không được gọi tên vào top. Bảo Ngọc cảm thấy tiếc nuối cho đại diện Cameroon - thí sinh luôn tràn đầy năng lượng và mang sự tích cực đến Hoa hậu Liên lục địa.

"Trước khoảnh khắc bước lên sân khấu, tôi xúc động lắm và chỉ muốn khóc. Các bạn xung quanh động viên, bảo đừng khóc. Đến lúc công bố top 20 xong, bước xuống sân khấu, tôi lại không thể kìm cảm xúc. Thực sự tôi tiếc cho nhiều bạn, đều dốc sức nhưng không đạt được giấc mơ", Bảo Ngọc giãi bày.

Bảo Ngọc bị fan quốc tế chê bai khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Ảnh 5
Bảo Ngọc đến với cuộc thi có sự quyết tâm cao. Ảnh: Internet

Bảo Ngọc đến với cuộc thi có sự quyết tâm rất cao để mang về danh hiệu cho Việt Nam. Bảo Ngọc mong người hâm mộ Việt đối đáp bằng sự tử tế thay vì tranh cãi. Cô cho hay:

"Dù các bạn ấy có gửi lời cay nghiệt, không tích cực thì Bảo Ngọc không bị ảnh hưởng với những lời đó. Mình mong fan cũng không bị ảnh hưởng. Nếu họ gửi những lời không hay thì hãy đối đáp bằng sự tử tế chứ đừng đáp trả", cô nói thêm.

Trước đó, trong cuộc thi, Bảo Ngọc luôn là cái tên được dự đoán có vị trí cao trong cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 2001 liên tục biến hóa phong cách thời trang gồm gợi cảm, thanh lịch... từ gần 50 bộ trang phục do êkíp chuẩn bị, của các nhà thiết kế trong nước như Chung Thanh Phong, Tuấn Trần, Võ Thanh Can, Thái Nguyễn... Sau các phần thi phụ gồm Trang phục dân tộc, Áo tắm vào các ngày 11 và 12/10, cô đều lọt top cao bình chọn của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Sau cuộc thi, danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt trao cho các người đẹp Puerto Rico, Brazil, Nigeria, Đức và Venezuela.

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