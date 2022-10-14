Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 14/10/2022 10:56

Hình ảnh của Ngọc Châu xuất hiện trong một sự mới đây khiến nhiều người ngạc nhiên, trông vô cùng khác lạ.

Chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu trở thành gương mặt sáng giá và giành được rất nhiều kì vọng từ công chúng. Có thể nói, người đẹp Tây Ninh là một trong những gương mặt đại diện cho cả tài lẫn sắc vẹn toàn, người đẹp chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng vì phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng sự bản lĩnh và tự tin từ sau khi đăng quang đến nay.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
 

 

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt lạ lẫm. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây người đẹp xuất hiện tại một sự kiện trở thành tâm điểm tranh cãi của dân mạng vì diện mạo quá đỗi lạ lẫm. Trong hình ảnh mới, phong cách thời trang của Ngọc Châu khiến nhiều người tròn mắt vì nàng hậu bị dìm dáng rất thảm với thiết kế váy cocktail dáng dài bằng da bóng màu đen. Diện mạo nàng hậu trông có vẻ đầy đặn và thiếu sang chảnh hơn hẳn.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Trang phục dìm dáng của hoa hậu Ngọc Châu. Ảnh: Internet

Chi tiết gây chú ý hơn trong buổi tiệc mà Ngọc Châu xuất hiện lần này chính là gương mặt và đôi môi khá sưng giống như mới phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, kiểu tóc và phong cách make-up cũng khiến vẻ ngoài Ngọc Châu bị đơ cứng. Cụ thể, mái tóc được hất cao khiến Miss Universe Vietnam 2022 bị lộ khuyết điểm trán cao, mặt dài. Layout tông Tây khiến nàng hậu khá lu mờ, khiến nàng hậu như già thêm vài tuổi. Nhiều khán giả nhận xét lớp trang điểm của Ngọc Châu tại sự kiện giống như những quý bà vào 10 năm về trước.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
 

 

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Khán giả nhận xét về gương mặt của Ngọc Châu mới đây. Ảnh: Internet

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả không ngại bình luận: "Giải cứu chị tôi", " Ngày càng xuống sắc luôn, mặt gương đơ luôn", "Môi này mà kêu không tiêm. Ngọc Châu rất đẹp nhưng nhìn khóe môi như thế này mà fan cứ bênh là không tiêm.", "Châu hoàn toàn không hợp với layout thế này", "Đêm chung kết Miss Universe Ngọc Châu đẹp bao nhiêu thì bây giờ nhìn già bấy nhiêu", "Càng ngày càng thấy ekip cho Châu theo phong cách rất nguy hiểm, như vậy sao đi thi quốc tế được?", "Đừng make-up cho Châu theo kiểu Tây nữa, không hợp đâu"...

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6

Tổng thể, lối make-up phương Tây màu bợt, phần tóc bới cao cộng với trang phục dìm dáng khiến tổng thể nàng hậu trông kém sắc và như già thêm cả chục tuổi. Ảnh: Internet

Nhiều người nhận định đây là lần xuất hiện "fail" nhất sau gần nửa năm đăng quang của Ngọc Châu. Người đẹp nên từ bỏ layout make-up này ngay lập tức.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 7
Ngọc Châu thời điểm đăng quang. Ảnh: Internet

Thời điểm đăng quang, Ngọc Châu thu hút bởi cả hình thể lẫn gương mặt xinh đẹp. Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 được nhận xét với hình ảnh khỏe khoắn gần gũi với tiêu chuẩn sắc đẹp quốc tế.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 8
Ngọc Châu gây ấn tượng hơn từ son màu nude đến son đỏ thẫm quyến rũ. Ảnh: Internet

Ngọc Châu gây ấn tượng hơn từ son màu nude đến son đỏ thẫm quyến rũ. Kiểu tóc uốn xoăn bồng sóng lớn làm tăng vẻ nữ tính, cuốn hút.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 9

 

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 10
Ngọc Châu với các lối make - up đa dang hi vọng sẽ có được sự phù hợp. Ảnh: Internet

Nàng hậu cũng từng trổ tài tự make - up, thành thục biến hóa nhan sắc khá thành thạo, các bước trang điểm của người đẹp Tây Ninh được xem là kĩ càng và cầu kì giúp thăng hạng nhan sắc. Người đẹp được đánh giá rất chịu khó thay đổi các tông màu makeup để phù hợp hơn với trang phục và tìm các tone trang điểm hợp nhãn nhất.

Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 11
 Khán giả hy vọng công ty sẽ chú ý và rút kinh nghiệm trong những lần Ngọc Châu xuất hiện tiếp theo. Ảnh: Internet

Fan hâm mộ hy vọng ekip có thể rút kinh nghiệm trong những lần tới để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế Miss Universe tại Mỹ vào tháng 1/2023.

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’

Diện váy xẻ tà cao tới hông, Hoa hậu Ngọc Châu bất ngờ gặp sự cố ‘đỏ mặt’

Sở hữu hẳn một bộ sưu tập về những kiểu váy cắt xẻ táo bạo, tuy nhiên, lần này Hoa hậu Ngọc Châu không ngờ gặp sự cố gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Châu Hoa hậu Ngọc Châu Phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 15 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 41 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 13 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh