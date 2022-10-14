Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu trở thành gương mặt sáng giá và giành được rất nhiều kì vọng từ công chúng. Có thể nói, người đẹp Tây Ninh là một trong những gương mặt đại diện cho cả tài lẫn sắc vẹn toàn, người đẹp chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng vì phong cách làm việc chuyên nghiệp cùng sự bản lĩnh và tự tin từ sau khi đăng quang đến nay.

Chi tiết gây chú ý hơn trong buổi tiệc mà Ngọc Châu xuất hiện lần này chính là gương mặt và đôi môi khá sưng giống như mới phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, kiểu tóc và phong cách make-up cũng khiến vẻ ngoài Ngọc Châu bị đơ cứng. Cụ thể, mái tóc được hất cao khiến Miss Universe Vietnam 2022 bị lộ khuyết điểm trán cao, mặt dài. Layout tông Tây khiến nàng hậu khá lu mờ, khiến nàng hậu như già thêm vài tuổi. Nhiều khán giả nhận xét lớp trang điểm của Ngọc Châu tại sự kiện giống như những quý bà vào 10 năm về trước.

Tuy nhiên, mới đây người đẹp xuất hiện tại một sự kiện trở thành tâm điểm tranh cãi của dân mạng vì diện mạo quá đỗi lạ lẫm. Trong hình ảnh mới, phong cách thời trang của Ngọc Châu khiến nhiều người tròn mắt vì nàng hậu bị dìm dáng rất thảm với thiết kế váy cocktail dáng dài bằng da bóng màu đen. Diện mạo nàng hậu trông có vẻ đầy đặn và thiếu sang chảnh hơn hẳn.

Khán giả nhận xét về gương mặt của Ngọc Châu mới đây. Ảnh: Internet

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả không ngại bình luận: "Giải cứu chị tôi", " Ngày càng xuống sắc luôn, mặt gương đơ luôn", "Môi này mà kêu không tiêm. Ngọc Châu rất đẹp nhưng nhìn khóe môi như thế này mà fan cứ bênh là không tiêm.", "Châu hoàn toàn không hợp với layout thế này", "Đêm chung kết Miss Universe Ngọc Châu đẹp bao nhiêu thì bây giờ nhìn già bấy nhiêu", "Càng ngày càng thấy ekip cho Châu theo phong cách rất nguy hiểm, như vậy sao đi thi quốc tế được?", "Đừng make-up cho Châu theo kiểu Tây nữa, không hợp đâu"...

Tổng thể, lối make-up phương Tây màu bợt, phần tóc bới cao cộng với trang phục dìm dáng khiến tổng thể nàng hậu trông kém sắc và như già thêm cả chục tuổi. Ảnh: Internet

Nhiều người nhận định đây là lần xuất hiện "fail" nhất sau gần nửa năm đăng quang của Ngọc Châu. Người đẹp nên từ bỏ layout make-up này ngay lập tức.

Ngọc Châu thời điểm đăng quang. Ảnh: Internet

Thời điểm đăng quang, Ngọc Châu thu hút bởi cả hình thể lẫn gương mặt xinh đẹp. Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 được nhận xét với hình ảnh khỏe khoắn gần gũi với tiêu chuẩn sắc đẹp quốc tế.

Ngọc Châu gây ấn tượng hơn từ son màu nude đến son đỏ thẫm quyến rũ. Ảnh: Internet

Ngọc Châu gây ấn tượng hơn từ son màu nude đến son đỏ thẫm quyến rũ. Kiểu tóc uốn xoăn bồng sóng lớn làm tăng vẻ nữ tính, cuốn hút.

Ngọc Châu với các lối make - up đa dang hi vọng sẽ có được sự phù hợp. Ảnh: Internet

Nàng hậu cũng từng trổ tài tự make - up, thành thục biến hóa nhan sắc khá thành thạo, các bước trang điểm của người đẹp Tây Ninh được xem là kĩ càng và cầu kì giúp thăng hạng nhan sắc. Người đẹp được đánh giá rất chịu khó thay đổi các tông màu makeup để phù hợp hơn với trang phục và tìm các tone trang điểm hợp nhãn nhất.

Khán giả hy vọng công ty sẽ chú ý và rút kinh nghiệm trong những lần Ngọc Châu xuất hiện tiếp theo. Ảnh: Internet

Fan hâm mộ hy vọng ekip có thể rút kinh nghiệm trong những lần tới để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế Miss Universe tại Mỹ vào tháng 1/2023.