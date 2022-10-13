Ảnh cưới mà cặp đôi thực hiện trước đó được Đỗ Mỹ Linh công khai. Người đẹp bày tỏ niềm vui khi sắp tới sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình.

Không còn che giấu thông tin lan truyền thời gian qua, mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức công khai ngày vui về hôn lễ với mọi người. Đây là lần đầu tiên cô nói về chuyện tình yêu sau 2 năm hẹn hò với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Đặc biệt hơn, khung hình cả hai chung đôi cũng được tiết lộ. Theo đó, vị hôn phu của nàng hậu không phải ai xa lạ, chính là thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển. Anh là Chủ tịch Hà Nội FC, hơn Đỗ Mỹ Linh 1 tuổi. Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Việt Nam 2016 xác nhận thời gian kết hôn, đồng thời công khai ảnh cưới. Hình ảnh nàng hậu tình tứ khoác vai thiếu gia với set váy bồng bềnh gợi cảm được chụp ở Italy hồi tháng 9 vừa qua.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh công khai ảnh cưới chụp tại Ý. Ảnh: Internet Đáng chú ý, chiếc váy là một thiết kế riêng vô cùng đặc biệt với chi tiết cúp ngực, khoe vai trần tôn vinh nhan sắc rực rỡ của cô dâu tháng 10. Chú rể Vinh Quang cũng vô cùng lịch lãm và sang trọng với set vest chỉn chu, chi tiết cài nơ cổ thanh lịch được đích thân mỹ nhân chia sẻ trên trang cá nhân. Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc với vị hôn phu doanh nhân. Ảnh: Internet Sau rất nhiều ngày chờ đợi, những người theo dõi cảm nhận rõ ràng niềm vui và sự nghiêm túc mà Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ. Hoa hậu cho biết bản thân là người sống cảm xúc, nên không thể thiếu tình yêu. Nhờ bạn trai, Đỗ Mỹ Linh tự thấy mình bớt trẻ con, trước mọi vấn đề đều suy nghĩ, tính toán rất kỹ. Hiện cô sẵn sàng mọi thứ để làm vợ, làm mẹ trong tương lai.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Ảnh: Internet Theo thông tin cụ thể hơn, đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 và thiếu gia Vinh Quang diễn ra vào ngày 23/10 với sự góp mặt của người thân hai bên gia đình, bạn bè thân thiết cùng đối tác quan trọng. Thông tin từ Thể Thao Văn Hóa cho hay, đám cưới Đỗ Mỹ Linh được tổ chức tại một khách sạn đắt đỏ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là trung tâm tổ chức tiệc cưới khá quen thuộc nằm gần trung tâm thủ đô, có không gian thoáng đãng. Đỗ Mỹ Linh thừa nhận trưởng thành hơn trong tình yêu. Ảnh: Internet Đỗ Mỹ Linh bày tỏ từ những ngày đầu quen nhau cho tới khi được bạn trai cầu hôn, đến giờ là chuẩn bị đám cưới, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu mọi người. Thế nhưng, người đẹp 26 tuổi muốn chờ đến đúng thời điểm - đúng ngày hôm nay 13/10 - sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chia sẻ về ngày trọng đại của đời mình. Cặp đôi từng được phát hiện hẹn hò. Ảnh: Internet “Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình! Tháng 10 lúc nào cũng là 1 tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm 1 ngày kỷ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội!".

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