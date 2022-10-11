Thực đơn và hoa tiệc cưới của Diệu Nhi khiến dân tình trầm trồ: vô cùng đắt đỏ và sang trọng, kết hợp phong cách Á - Âu, đảm bảo hợp vị

Theo đó, cặp đôi đãi khách toàn "sơn hào hải vị" được lựa chọn kĩ lưỡng bao gồm 8 món: 2 món khai vị là bánh nướng nhân thịt bò Mỹ, xà lách dưa lưới và phô mai feta. Kế đến là món Súp bào ngư thanh cua thịt gà uyên ương. Khách dự sẽ được chọn 1 trong 4 món chính là cua lột sốt chanh dây, thăn bò Úc Wagyu sốt tiêu, bông cải xanh hữu cơ hấp sốt hải sâm, cơm chiên bò Movenpick, đi kèm là rượu vang và sau đó là món tráng miệng.

Theo như tiết lộ, khách mời tới Phan Thiết từ hôm trước, tham gia tiệc pre wedding, hôm sau dự hôn lễ chính và tiệc đêm after party. Thực đơn tiệc chính được nhiều người quan tâm.

Thực đơn cũng được chỉ rõ tính cân bằng và chuẩn vị, hội tụ đủ hương vị Á - Âu, đặc biệt, các loại rượu vang cũng được phục vụ theo từng món, hương vị phù hợp để giúp quan khách thưởng thức trọn vị nhất.

Đây thực sự là thực đơn rất ngon miệng, hấp dẫn, nhiều món có nguyên liệu đắt tiền như thăn bò Úc Wagyu, bào ngư, cua bể... xứng đáng với tiệc cưới của cặp đôi nổi tiếng này.

Món ăn trong tiệc cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Ảnh: Internet

Tiết lộ về vị giác ở ngay những món ăn khai vị có thể thấy như: Món bánh nướng nhân thịt bò nổi tiếng của nước Úc có sự thơm ngon, béo ngậy kết hợp cùng món xà lách dưa lưới và phô mai feta thanh mát giúp cân bằng vị giác để khách mời từ từ chuẩn bị cho thực đơn món chính.

Thực đơn món chính với những món ăn xa xỉ, nguyên liệu thượng hạng và đắt đỏ vốn thường thấy trong giới thượng lưu cũng xuất hiện trong menu cặp đôi làng hài. Sau cùng, món tráng miệng với chè yến hạnh nhân cũng không kém phần quý hiếm, có giá trị cao, tốt cho sức khỏe được cặp đôi lựa chọn. Có thể thấy, sự đặc sắc trong món ăn và cách thưởng thức tiệc cưới nhà Diệu Nhi - Anh Tú khiến dân tình khen hết lời.

Thực đơn tiệc chia tay độc thân. Ảnh: Internet

Trước đó, tối 9/10, đôi uyên ương tổ chức tiệc chia tay độc thân. Thực đơn cũng khá nổi bật với các món: gỏi ốc giác chả giò, súp vi cá hạt sen táo đỏ, tôm đút lò, thăn nội bò Australia nướng, tráng miệng là panna cotta.

Ngoài ra, địa điểm tổ chức tiệc cưới trước đó cũng được tiết lộ chính là khu nghỉ dưỡng Movenpick Resort Phan Thiet với kiến trúc lâu đài cổ Châu Âu, đẳng cấp sang trọng ngay tại quê nhà của cô dâu.

Địa điểm tổ chức hôn lễ sang trọng và lãng mạn. Ảnh: Internet

Toàn khu resort có 10 tầng và 250 phòng với từng căn phòng nghỉ đều mang đến cho các khách mời cảm giác như đang được phiêu lưu giữa đại dương bao la trên những chuyến hành trình viễn dương khám phá vùng biển Caribbean huyền thoại và bí ẩn mà Anh Tú và Diệu Nhi đã đáp phi cơ check in tại đây trước hôn lễ.

Hoa cưới đắt đỏ của Diệu Nhi. Ảnh: Internet

Tiết lộ về hoa cưới được trang trí cũng như hoa mà cô dâu Diệu Nhi cầm trên tay cũng thuộc top 10 loại hoa đắt nhất thế giới. Cụ thể, loài hoa này có tên là Linh Lan, hay tên gọi khác là hoa Lan chuông sở hữu nét đẹp thuần khiết, tao nhã, chỉ nở ở khí hậu ôn đới với vẻ đẹp quyến rũ và lãng mạn. Theo thống kê, Linh Lan cũng xếp thứ 9 trong top 10 loài hoa đắt nhất thế giới. Những loài hoa này trước đó cũng từng được bà xã Công Phượng hay đả nữ Ngô Thanh Vân tận dụng.

Quả thật, cặp tân lang tân nương khiến dân tình loá mắt vì độ chịu chi cho đám cưới của mình.