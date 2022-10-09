Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo

Hậu trường 09/10/2022 19:38

Một lễ cưới đang được trông chờ nhất sắp sửa diễn ra! Cô dâu và chú rể hiện đang chào đón rất nhiều người thân, bạn bè đến chúc mừng.

Vào tối hôm 9/10, tiệc độc thân của Diệu Nhi - Anh Tú đang được diễn ra trước khi lễ cưới chính thức bắt đầu vào ngày mai. Dân tình không chỉ hào hứng ngóng chờ diện mạo cô dâu, chú rể trong ngày cưới mà họ còn vô cùng hào hứng vì bữa tiệc chia tay độc thân diễn ra vào ngày 9/10.

Có thể thấy, rất đông khách mời là người thân cùng các nghệ sĩ nổi tiếng đang dự tiệc, trong dress-code trắng và không gian sân vườn được thắt chặt an ninh, bảo vệ nghiêm ngặt, các khách mời đã nhanh chóng check in - chụp ảnh cùng cô dâu chú rể, không gian bữa tiệc ngày càng trở nên ấm cúng. 

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 1

 

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 2
Các khách mời đã check - in tại tiệc cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trước giờ G, out-fit của hội bạn thân lại càng bất ngờ hơn, từ hội bạn chú rể đến cô dâu đều diện trang phục pijama độc lạ. Chú rể Anh Tú và cô dâu Diệu Nhi cùng mặc trang phục đồng điệu ‘quẩy’ tung chảo với nhóm bạn. Một kỉ niệm hết sức đáng yêu và đáng nhớ! Đúng là khiến bữa tiệc trở nên hài hước và thú vị không nằm ngoài suy nghĩ của cặp đôi diễn viên đình đám này.

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 3

 

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 4
Hội bạn thân hài hước của cô dâu và chú rể. Ảnh: Internet

Chia sẻ trên trang cá nhân, các khách mời đều khen ngợi cô dâu và chú rể đã vô cùng chu đáo khi chuẩn bị mọi thứ, đặc biệt còn không quên kèm… dầu gió hay cao dán vì lo sợ khách mời di chuyển đường xa.

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 5
Anh Tú sẽ trở thành chú rể hạnh phúc nhất ngày mai. Ảnh: Internet

Theo Jun Phạm chia sẻ "đã đến nơi cần đến - mà cho hỏi đi ăn đám cưới hay đi đánh lộn mà cô dâu và chú rể tặng khách mời miếng dán giảm đau với chai dầu gió dị?".

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 6

 

Trước giờ G - hội bạn thân Diệu Nhi - Anh Tú diện pijama ‘chất chơi’ quẩy tung tiệc độc thân: cô dâu chú rể chuẩn bị tiệc hết sức chu đáo - Ảnh 7
Bữa tiệc được tổ chức vô cùng chu đáo. Ảnh: Internet

Với vô số những điều thú vị, tiệc độc thân cũng như ngày trọng đại của Diệu Nhi - Anh Tú hứa hẹn sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết.

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Từ khóa:   Anh Tú - Diệu Nhi đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi tiệc độc thân

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