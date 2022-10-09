Phương Oanh lại bất ngờ khóa trang cá nhân và động thái của Shark Bình khiến netizen ngỡ ngàng

Hậu trường 09/10/2022 14:25

Mới đây, Phương Oanh lại tiếp tục gây bất ngờ khi đột ngột khóa trang cá nhân khiến cộng đồng mạng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhiều người cho rằng, sau những pha ‘vạ miệng’ và bị chỉ trích, Phương Oanh ngày càng kín tiếng trong tình yêu của mình. Do đó, cô tiếp tục chọn phương án khóa trang cá nhân. Thời điểm trên, bất cứ tài khoản hay fanpage đều không thể truy cập vào trang của cô nàng ‘búp bê’ này.

Phương Oanh lại bất ngờ khóa trang cá nhân và động thái của Shark Bình khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 1

 

Phương Oanh lại bất ngờ khóa trang cá nhân và động thái của Shark Bình khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 2
Phương Oanh tiếp tục khóa trang cá nhân. Ảnh: Internet

Trước khi khóa trang cá nhân, Phương Oanh cũng chia sẻ trạng thái khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, cô cho hay mình muốn nghỉ ngơi sau những lùm xùm bủa vây, người đẹp cho rằng, thời gian qua, mình đã làm tất cả để chứng minh tình yêu và những điều liên quan đến danh tiếng của bản thân, tất cả những gì muốn làm, cần làm, tôi đã hoàn tất’. Cụ thể, người đẹp nói rõ: 'Tôi muốn nghỉ ngơi sau thời gian vừa rồi có những lùm xùm không đáng có xảy ra và chính tôi cũng không mong muốn. Trong thời gian hơn một tháng, tôi đã đối diện và xử lý những gì cần thiết. Những gì muốn làm, cần làm, tôi đã hoàn tất trong khoảng thời gian qua. Sau khi đối diện với sự cố, giờ tôi thấy đủ rồi và muốn nghỉ ngơi'.

Phương Oanh lại bất ngờ khóa trang cá nhân và động thái của Shark Bình khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 3
Shark Bình thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân. Ảnh: Internet

Ngay khi người yêu tạm đóng mạng xã hội, Shark Bình cũng đã có động thái riêng trên trang cá nhân. Cụ thể, vị chủ tịch Nexttech dường như không có thái độ gì với việc người tình khóa trang cá nhân.

Theo đó, Shark Bình cập nhật ảnh đại diện trên trang fanpage. Ngoài ra anh còn chia sẻ câu chuyện liên quan đến cuốn sách do chính tay mình viết ‘đúc kết từ 20 năm khởi nghiệp với vô vàn những khó khăn và hàng trăm thất bại của Shark’ - vị chủ tịch này chia sẻ. Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại nhiều bình luận.

Phương Oanh lại bất ngờ khóa trang cá nhân và động thái của Shark Bình khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 4
Động thái của Shark Bình sau khi 'người tình' Phương Oanh khóa trang cá nhân. Ảnh: Internet

Ngoài việc khen ngợi Shark và chúc mừng anh có những thành công trong công việc, nhiều người không quên chuyện Shark và Phương Oanh, họ liên tục bình luận về câu chuyện của cả hai: ‘Shark phải để ảnh đôi với Phương Oanh chứ’, ‘Anh giỏi và đẹp trai quá! Chúc anh bảo vệ được người anh đã chọn’. Mặc dù là trang riêng, tuy nhiên, nhiều người cũng vào hỏi Shark 'Phương Oanh đâu rồi nhỉ?, Bữa trước vẫn thấy ở top đầu tìm kiếm.’

Phương Oanh lại bất ngờ khóa trang cá nhân và động thái của Shark Bình khiến netizen ngỡ ngàng - Ảnh 5
Nhiều người thắc mắc trên trang riêng của Shark Bình 'Phương Oanh đang ở đâu'. Ảnh: Internet

Động thái trên khiến những người theo dõi khá ngỡ ngàng bởi trước đó, dù Phương Oanh bị chỉ trích, Shark Bình cũng lên tiếng bảo vệ nàng, nhất là khi cảm thấy có lỗi với cô.

Dù liên tiếp bị cộng đồng mạng phản đối gay gắt về câu chuyện tình cảm, song cặp đôi ‘Cá mập’ - và ‘Quỳnh búp bê’ vẫn chứng minh tình yêu của họ là nghiêm túc, chân thành khi liên tục xuất hiện tình tứ công khai bên nhau.

Hiện, những động thái của cả Shark Bình lẫn Phương Oanh đều khiến dư luận chú ý.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình

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