Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi?

Hậu trường 10/10/2022 17:44

Sự xuất hiện của dàn sao, đặc biệt Trấn Thành tham dự lễ cưới của Anh Tú - Diệu Nhi khiến đàn em là những chủ hôn vui hết nấc.

Thế nhưng, trong lần tham dự tiệc cưới này, Trấn Thành chỉ lẻ bóng một mình, khán giả hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hari Won - bà xã Trấn Thành. Điều này khiến họ đặt câu hỏi vì sao?

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 1

 

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 2
Trấn Thành check in với dàn khách mời không có Hari Won. Ảnh: Internet

Thế nhưng, Trấn Thành hoàn toàn không phải tốn công phân trần hay giải thích bởi lẽ, những ai theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ gốc Hàn đều biết rằng cô đang có chuyến về thăm quê hương. Do đó, sự kiện trọng đại của những người em thân thiết lần này, nữ ca sĩ đã không thể có mặt.

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 3
Khán giả dò hỏi Hari Won có về kịp để tham dự lễ cưới? Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, bức ảnh mới nhất mà Hari Won đăng tải cũng cho thấy cô vẫn ở Hàn Quốc. Do đang ở nơi cách xa địa điểm tham dự hôn lễ, do đó, Hari Won tất nhiên không thể có mặt ở đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú.

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 4
 

 

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 5
 

 

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 6
Lần này Trấn Thành chỉ tham gia hôn lễ 1 mình. Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi dù đi đâu cũng không thể thiếu người còn lại. Trấn Thành và Hari Won thường sánh đôi trong các buổi tiệc cũng như hôn lễ của các đồng nghiệp như: Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Minh Hằng, Dương Khắc Linh… Cặp đôi thường tham dự hôn lễ với trang phục đồng điệu khiến không ít người ngưỡng mộ.

Việc Hari Won về Hàn Quốc khá lâu mà chưa trở lại Việt Nam cũng làm dấy lên nhiều tin đồn về mối quan hệ của hai vợ chồng nghệ sĩ.

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 7
 

 

Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi? - Ảnh 8
Cặp đôi thường tham dự hôn lễ của các đồng nghiệp với trang phục đồng điệu. Ảnh: Internet

Trước hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú một ngày, Trấn Thành đã có mặt ở Phan Thiết để dự tiệc độc thân của cặp đôi. Thậm chí khoảnh khắc Trấn Thành với gương mặt thẫn thờ, có lúc đưa tay lên mắt đã bị hiểu nhầm là nam MC đang khóc vì xúc động. Sau đó, Trấn Thành đã thanh minh rằng đây là phản ứng của anh khi bất ngờ được Diệu Nhi - Anh Tú mời lên sân khấu làm MC.

Nam MC được cho là luôn có phong cách thời trang ấn tượng, ngoại hình bảnh bao, lịch lãm và liên tục giật spotlight tài ăn mặc của mình.

Mỹ Tâm và pha xử lý cao tay đập tan tin đồn bầu bí 'lần thứ n' trong livestream

Mỹ Tâm và pha xử lý cao tay đập tan tin đồn bầu bí 'lần thứ n' trong livestream

Mọi khoảnh khắc của ‘họa mi tóc nâu’ đều gây chú ý, nhất là về những tin đồn cho rằng cô nàng đang mang thai.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi Trấn Thành Hariwon

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 12 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh