Lẻ bóng 1 mình trong đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Trấn Thành khiến khán giả thắc mắc: Hari Won đâu rồi?

Thế nhưng, trong lần tham dự tiệc cưới này, Trấn Thành chỉ lẻ bóng một mình, khán giả hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hari Won - bà xã Trấn Thành. Điều này khiến họ đặt câu hỏi vì sao?

Trên trang cá nhân của mình, bức ảnh mới nhất mà Hari Won đăng tải cũng cho thấy cô vẫn ở Hàn Quốc. Do đang ở nơi cách xa địa điểm tham dự hôn lễ, do đó, Hari Won tất nhiên không thể có mặt ở đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú.

Thế nhưng, Trấn Thành hoàn toàn không phải tốn công phân trần hay giải thích bởi lẽ, những ai theo dõi trang cá nhân của nữ ca sĩ gốc Hàn đều biết rằng cô đang có chuyến về thăm quê hương. Do đó, sự kiện trọng đại của những người em thân thiết lần này, nữ ca sĩ đã không thể có mặt.

Lần này Trấn Thành chỉ tham gia hôn lễ 1 mình. Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi dù đi đâu cũng không thể thiếu người còn lại. Trấn Thành và Hari Won thường sánh đôi trong các buổi tiệc cũng như hôn lễ của các đồng nghiệp như: Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Minh Hằng, Dương Khắc Linh… Cặp đôi thường tham dự hôn lễ với trang phục đồng điệu khiến không ít người ngưỡng mộ.

Việc Hari Won về Hàn Quốc khá lâu mà chưa trở lại Việt Nam cũng làm dấy lên nhiều tin đồn về mối quan hệ của hai vợ chồng nghệ sĩ.

Cặp đôi thường tham dự hôn lễ của các đồng nghiệp với trang phục đồng điệu. Ảnh: Internet

Trước hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú một ngày, Trấn Thành đã có mặt ở Phan Thiết để dự tiệc độc thân của cặp đôi. Thậm chí khoảnh khắc Trấn Thành với gương mặt thẫn thờ, có lúc đưa tay lên mắt đã bị hiểu nhầm là nam MC đang khóc vì xúc động. Sau đó, Trấn Thành đã thanh minh rằng đây là phản ứng của anh khi bất ngờ được Diệu Nhi - Anh Tú mời lên sân khấu làm MC.

Nam MC được cho là luôn có phong cách thời trang ấn tượng, ngoại hình bảnh bao, lịch lãm và liên tục giật spotlight tài ăn mặc của mình.