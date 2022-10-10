Mỹ Tâm và pha xử lý cao tay đập tan tin đồn bầu bí 'lần thứ n' trong livestream

Mọi khoảnh khắc của ‘họa mi tóc nâu’ đều gây chú ý, nhất là về những tin đồn cho rằng cô nàng đang mang thai.

Mới đây nhất, trong một buổi livestream, Mỹ Tâm tiếp tục bị nhiều fan đồn đoán thông tin không hay khi cô mặc trang phục rộng và trò chuyện với khán giả. Theo đó, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang cố gắng che vòng 3 bầu bí bởi set áo thun trắng rộng thùng thình. Ngoài ra, những thông tin này cũng đã nổ ra trước đó khiến Mỹ Tâm nhiều lần lên tiếng đính chính.

Mỹ Tâm từng vướng tin đồn bầu bí. Ảnh: Internet

Lần này, khi đang livestream, như ngầm hiểu ý khán giả đang theo dõi, ‘họa mi tóc nâu’ đã có ngay hành động kéo và chỉnh áo gọn gàng rồi tiếp tục trò chuyện với người hâm mộ. Khoảnh khắc trên khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra, giọng ca vàng vẫn sở hữu vòng eo gọn lỏn, vóc dáng săn chắc và nhan sắc ngày càng thăng hạng dù đã bước vào ngưỡng cửa U40.

Mỹ Tâm có pha xử lý khi bị nghi ngờ mang thai. Ảnh: Internet

Cho biết thêm về những suy nghĩ của mình khi tiếp tục bị đồn bầu bí. Nữ ca sĩ thẳng thắng phản pháo:"Rồi ok. Mặc cái áo thụng thụng nghĩ có em bé nữa. Mệt ghê á. Để ngồi thẳng lên coi. Không có gì nha trời. Khổ khổ".

Trước đó cô nàng từng 'khoe eo' chứng minh vòng eo gọn lỏn. Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ phải khốn đốn lên tiếng và để ý từng hành động, cử chỉ nhằm tránh vào nghi vấn không đáng có. Trước đó Mỹ Tâm từng khẳng định nếu thật sự cô muốn giấu chuyện mang bầu sẽ không để cho bất kì ai biết: "Chuyện có em bé là chuyện vui, có gì mà giấu. Nếu tôi muốn giấu thì cũng sẽ giấu luôn, còn lâu các bạn mới biết được. Nếu có thì đó là chuyện đáng vui và tôi sẽ thông báo liền".

Câu chuyện nghi vấn Mỹ Tâm ngầm mang thai luôn nhận được sự quan tâm và chú ý từ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-tam-va-pha-xu-ly-cao-tay-dap-tan-tin-don-bau-bi-lan-thu-n-trong-livestream-512007.html