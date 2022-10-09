Ngay sau đó, thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ cũng chính thức được tiết lộ. Cụ thể, trùng với ngày đăng ký kết hôn, cặp đôi cũng chọn ngày 10/10/2022 là ngày đặc biệt của mình. Hôn lễ hiện sắp diễn ra, được cư dân mạng hết sức mong chờ.

Vào sáng ngày 21.8, diễn viên Anh Tú đăng ảnh cùng Diệu Nhi đi đăng ký kết hôn khiến cộng đồng mạng xôn xao. Như vậy, sau bao ngày khiến dân tình ăn sung và hết lòng… chờ đợi, rất nhiều khán giả, đồng nghiệp đã hào hứng gửi lời chúc phúc tới cặp sao.

Có thể thấy, cặp đôi đã chuẩn bị tiệc vô cùng chu đáo. Trước ngày diễn ra lễ cưới, cặp đôi cũng đã tổ chức tiệc chia tay độc thân. Theo như thông tin được hé lộ trên tấm thiệp mời, tiệc cưới của cặp đôi tổ chức tại Movenpick Resort Phan Thiet - một resort đẳng cấp quốc tế với kiến trúc như tòa lâu đài Châu Âu ngay tại quê nhà của cô dâu.

Món quà siêu độc đáo của cô dâu chú rể tháng 10. Ảnh: Internet

Ngay khi các khách mời vừa đặt chân đến nơi, họ đã hết sức bất ngờ khi được Diệu Nhi và Anh Tú đã chuẩn bị combo an toàn cho sức khỏe khách mời trước và sau một đêm "quẩy" cùng vợ chồng mình. Cụ thể, ngoài đã đặt sẵn phòng ốc sang trọng, tiệc quà bánh ấm cúng cho các khách mời nghỉ ngơi và thưởng thức, dân tình còn được chứng kiến màn quà tặng siêu độc đáo và lầy lội khi bao gồm hai chai dầu gió, miếng dán giảm đau và vitamin C ở trên bàn tiệc. Có vẻ như nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào đoán trước viễn cảnh các khách mời sẽ quẩy tưng bừng, "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" nên phải lo cho sức khỏe của tất cả bạn bè anh chị em thân thiết.

Hôn lễ của Diệu Nhi - Anh Tú sẵn sàng vào ngày mai. Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi cũng gây ấn tượng khi gửi kèm thiệp cưới bao gồm những hình ảnh khác nhau cho riêng mỗi khách mời của họ, ngoài ra, phần thiệp được thiết kế lạ lùng và ấn tượng như những dòng chữ ngược… phải đọc qua gương khiến không chỉ fan mà bạn bè còn trầm trồ, ‘la ó’. Diễn viên hài Thu Trang ngay sau đó đã chia sẻ dí dỏm "Lần đầu tiên nhận thiệp cưới mà bất ổn, tiền đình, sang chấn đến vậy luôn trời ơi!". Trong clip, khi nhìn thấy trong thiệp cưới có hình ảnh và chữ ký của cặp đôi, Thu Trang liền "tung" miếng hài: "Rồi em tặng hình em cho chị chi vậy Nhi? Rồi có chữ ký nữa, em làm như chị là fan của em vậy đó Nhi? Rồi đưa thêm tấm hình làm gì, có cái thiệp cưới là đủ rồi, rửa hình là tốn kém thêm đó nha, nhớ tiết kiệm nha em!".

Cô dâu chú rể Diệu Nhi - Anh Tú tối 9/10. Ảnh: Internet

Chiều 9/10, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Sam, Sĩ Thanh thông báo có mặt tại địa điểm tổ chức tiệc cưới. Ngoài ra, diễn viên Thuận Nguyễn, Hữu Thanh Tùng - hai người bạn thân của Anh Tú - cũng đã đặt chân đến Phan Thiết.

Dự kiến, chú rể sẽ đón tiếp khách mời vào 15h ngày 10/10. Hôn lễ diễn ra sau đó một tiếng, tiệc tối bắt đầu từ lúc 18h. Ngoài ra, Diệu Nhi - Anh Tú được cho là mở thêm tiệc bí mật vào 20h cùng ngày. Các khách mời diện trang phục màu đen hoặc hồng nhạt.

Theo tiết lộ, cặp uyên ương mời khoảng 250 khách đến dự, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt.