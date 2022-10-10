Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh

Hậu trường 10/10/2022 15:38

Đại gia Đức An và Cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến dân tình không khỏi 'chóng mặt' vì học phí đầu tư cho con gái sắp bước vào lớp Một.

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc và viên mãn. Mọi thông tin xoay quanh gia đình vị đại gia chênh lệch tuổi tác này khiến không ít người chú ý.

Nếu trước đó, cuộc sống hàng ngày xoay quanh việc đại gia Đức An hết lòng yêu thương, chiều chuộng vợ và con gái. Hai người phụ nữ đẹp nhất nhà thường xuyên được ông xã chi tiền sắm đồ hiệu, đầu tư cho những chuyến du lịch xa xỉ hay tặng đất đai, nhà cửa đã không còn quá xa lạ thì khoản học phí của con gái cũng được đại gia này hết mực quan tâm.

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 1

 

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 2
Gia đình cựu người mẫu Phan Như Thảo nổi tiếng hạnh phúc. Ảnh: Internet

Cụ thể, cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã đầu tư cho con gái Bồ Câu của mình khoản tiền đóng học phí khổng lồ. Khi cho con gái tham gia một lớp tiền tiểu học “pre - school”, gia đình đã đóng tổng khoảng 600 triệu đồng.

Theo đại gia U60 chia sẻ trên Báo Phụ nữ và Pháp luật, cho hay: “Học phí của Bồ Câu trong năm học này là 470 triệu đồng. Ngoài ra, sẽ tốn một số khoản khác như phí nhập học, tiền đồng phục, xây dựng, xe buýt… là khoảng 130 triệu đồng.” Tổng tiền là 600 triệu.

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 3
 

 

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc với con gái cưng của hai vợ chồng. Ảnh: Internet

Chia sẻ về điều trên, vị đại gia này nói rằng số tiền khá cao, tuy nhiên, gia đình vẫn đồng ý chi cho con gái: “Tôi chưa mở trường nên cũng không thể đánh giá như thế nào là hợp lý. Nhưng tôi thấy con số đó là rất cao. Tuy vậy, phụ huynh vẫn muốn những điều tốt nhất cho con nên chấp nhận tiền học cao một cách vô lý”. - vị đại gia chia sẻ

Theo tiết lộ trên Báo Thể Thao và Văn Hóa, mức học phí mà đại gia Đức An chi cho con trong học này cao hơn cả những thành viên trong Hoàng Gia Anh.

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 5
Gia đình Hoàng tử William. Ảnh: Internet

Cụ thể, Hoàng tử William cùng công nương Kate đã cho ba con (George, Charlotte, Louis) theo học tại trường Lambrook tại Winkfield Row - một ngôi trường nổi tiếng là “hiện đại, ấm cúng, đáng yêu”. Ngôi trường có mức học phí là 125 - 184 triệu đồng/năm/học sinh. Trước đó, Charlotte và George theo học tại trường Thomas’s Battersea - với học phí là 18.000 bảng Anh (tương đương hơn 532 triệu đồng/năm/học sinh). Chính vì vậy, ai cũng ngưỡng mộ khoản đầu tư cho con gái ‘cành vàng lá ngọc’ của cả hai ở mức chi phí không hề nhỏ như trên.

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 6

 

Tiết lộ khoản học phí khổng lồ mà cựu người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chịu chi cho con gái vào lớp Một: cao hơn cả quý tộc Anh - Ảnh 7
Con gái đại gia Đức An và Phan Như Thảo. Ảnh: Internet

Vào thời điểm công khai tình cảm với chồng doanh nhân hơn 26 tuổi, cặp đôi có những ánh nhìn khắt khe về cuộc sống. Tuy nhiên, 6 năm chung tổ ấm, cả hai chưa từng cãi vã lớn tiếng cũng như Phan Như Thảo luôn thừa nhận bản thân có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. “Từ khi gặp anh Đức An, tôi cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua đơn giản. Công việc bận rộn, nhưng quan trọng bản thân luôn nhận được sự bình yên, hạnh phúc, không có khúc mắc, tính toán gì với nhau.” Phan Như Thảo tâm sự trên Báo VietNamNet.

Gác lại sự nghiệp đang thăng hoa để kết hôn, diễn viên Phan Như Thảo tiết lộ hành trình sinh nở suôn sẻ đáng mơ ước. Cô con gái nhỏ Bồ Câu chào đời vào năm 2016, thừa hưởng nhiều nét từ cha.

Gác lại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, cuộc sống đời thường ngọt ngào của cựu chân dài lại trở thành ao ước của nhiều người. Cả hai đều muốn giành tình cảm và mọi thứ cho cô con gái, giúp con phát triển một cách tốt nhất.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Đại gia Đức An Phan Như Thảo và Đức An

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