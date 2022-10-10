Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng

Hậu trường 10/10/2022 10:40

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ với người tình đồng giới, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn không ngại ngần chia sẻ nhiều hình ảnh và những giây phút bên nhau.

Vào thời điểm công khai, cặp đôi cũng đã lên tiếng việc về chung một nhà và sở hữu căn biệt thự hoành tráng, rộng hơn 3000m2. Bên trong cơ ngơi này, nội thất được đầu tư hiện đại, sắc sảo chuẩn gu của chủ nhân. Cả 2 chăm chút tỉ mỉ vào từng chi tiết, để tổ ấm trở nên lung linh, sang trọng và trang nhã nhất có thể. Theo chia sẻ của nam diễn viên, căn nhà này có tới 6 phòng ngủ, không gian bao quanh căn biệt thự này là khoảng sân vườn rộng rãi, thoáng mát.

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 1

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 2
Cặp đôi sánh bước cùng nhau trong các sự kiện. Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo quan sát của những khách mời tham dự, tổ ấm của cặp đôi này chẳng khác khu nghỉ dưỡng. Cả hai đầu tư khoảng sân vườn cực rộng, có cả hồ cá và nhiều cây xanh. View các phòng có tầm nhìn thoáng đãng, bài trí theo phong cách cổ điển, chi tiết nội thất mạ vàng ở phòng khách. Có thể thấy đây là một cơ ngơi cực kì sung túc. 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 3

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 4
 

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 5

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 6
Biệt thự của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn. Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cặp đôi cũng có bữa tiệc mừng tân gia với đông đảo khách mời là người thân, bạn bè là những nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Bạch, Phi Phụng, Phương Dung… tại sự kiện này, mọi thứ được chăm chút tỉ mỉ từ không gian sân khấu đến khu vực bàn tiệc. Màu sắc chủ đề của sự kiện là xanh - trắng, tạo cảm giác thanh lịch, nền nã. Bộ đôi diện vest trắng thanh lịch, đồng điệu chào đón các khách mời.

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 7
 

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 8
 

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 9
 Cha mẹ hai bên cùng ủng hộ con cái. Họ có sự nghiệp rất thành công. Ảnh: Internet

Ngoài ra, cặp đôi cũng thường xuyên mời bạn bè, bố mẹ hai bên về tụ họp, vui chơi ngày cuối tuần hay những dịp đặc biệt. Cha mẹ hai bên rất ủng hộ hai con và có mối quan hệ khăng khít, thân thiết.

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 10
Cả hai thường xuyên mặc đồ đôi đồng điệu. Ảnh: Internet

Sau khi an cư, cả hai tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp, ngoài ra Hà Trí Quang cũng chứng minh cho người hâm mộ thấy rõ cuộc sống hạnh phúc bên Thanh Đoàn. Khi chuyển về chung nhà, cặp đôi cũng có dự định tổ chức hôn lễ, cả hai vướng tin đồn âm thầm có con với nhau.

Cặp đôi không ngại tậu xế hộp sang chảnh để phục vụ công việc cũng như mục đích sử dụng của cả gia đình. 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 11

 

Hạnh phúc của Hà Trí Quang bên tình đồng giới: được cha mẹ ủng hộ, ở nhà biệt thự bề thế, đầu tư xa hoa chẳng khác khu nghỉ dưỡng - Ảnh 12
Cặp đôi có cuộc sống rất sung túc. Ảnh: Internet

Họ thường xuyên diện đồ đôi, cùng nhau đi du lịch, làm từ thiện và kinh doanh. Cặp đôi vui vẻ, hạnh phúc đến mức ai nhìn vào cũng ghen tỵ. Hiện, cuộc sống hôn nhân đồng giới của nam diễn viên Lâu Đài Tình Ái trên màn ảnh Việt được rất nhiều người quan tâm.

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