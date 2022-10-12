Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát

Hậu trường 12/10/2022 16:48

Trong một sự kiện, bà xã Bình Minh xuất hiện tươi tắn và rực rỡ. Tuy nhiên, phần trang phục mắc lỗi khiến nữ doanh nhân mất điểm.

Doanh nhân Anh Thơ và Bình Minh chính thức nên duyên vào năm 2008. Vào thời điểm trên, bà xã doanh nhân hơn 4 tuổi của Bình Minh nhận về nhiều sự so sánh nhan sắc và độ giàu có.

Kể từ sau khi kết hôn, bà xã Bình Minh thường xuyên xuất hiện trong hầu hết các sự kiện nam siêu mẫu tham gia. Hơn chồng 4 tuổi và từng bị chê bai về sự chênh lệch nhan sắc, nhưng càng về sau, Anh Thơ - vợ Bình Minh càng được khen ngợi vì sự trẻ trung trông thấy.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 1
Bà xã Bình Minh tham gia 1 sự kiện cùng siêu mẫu Thanh Hằng. Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Bình Minh tham dự một sự kiện cùng cô bạn thân Thanh Hằng. Trong khi nữ siêu mẫu chỉn chu đến từng centimet thì doanh nhân Anh Thơ lại mất điểm vì chiếc quần nhàu nhĩ.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 2
 Doanh nhân Anh Thơ lại mất điểm vì chiếc quần nhàu nhĩ. Ảnh: Internet

Bà xã Bình Minh khéo khoe nhan sắc bằng bộ trang phục vàng tươi cực kỳ trẻ trung, nổi bật. Trong bộ suit thanh lịch, nữ CEO cá tính, trẻ trung hơn gấp bội. Điểm trừ duy nhất có lẽ là ở chiếc quần với chất liệu quá nhăn khiến sự phong độ của vợ nam diễn viên giảm sút.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 3
'Lên đồ' trẻ trung nhưng bà xã Bình Minh mất điểm vì phần quần nhăn. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên bà xã Bình Minh mắc khuyết điểm trong lỗi ăn mặc này. Trước đó, do chất liệu vải không suôn thẳng, bà xã Bình Minh cũng trở nên luộm thuộm, kém sang dù đầu tư kĩ lưỡng về trang phục.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 4

 

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 5

 

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 6
Phượng Chanel, cá sấu chúa Quỳnh Nga hay Tóc Tiên từng mắc 'thảm họa' thời trang. Ảnh: Internet

Nhiều người đẹp Vbiz cũng mặc lỗi trang phục này khi quần áo có quá nhiều nếp nhăn. 

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 7

 

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 8
Gia đình 4 người của siêu mẫu Bình Minh. Ảnh: Internet

Trải qua 14 năm hôn nhân, vợ chồng Anh Thơ - Bình Minh thường xuyên khoe ảnh hạnh phúc dù có đôi lần netizen đồn đoán ‘chòng chành tưởng tan’. Cả hai có chung 2 cô con gái lớn xinh đẹp, thừa hưởng nhan sắc của cả cha và mẹ.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 9
Vợ siêu mẫu Bình Minh được đánh giá ngày càng trẻ trung. Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi luôn bị soi mói và dị nghị cả về hôn nhân lẫn đời sống hàng ngày. Nhưng bỏ mặc mọi lời khen chê, nữ doanh nhân sinh năm 1977 luôn tỏ ra tự tin, tươi tắn khi xuất hiện cùng chồng. Bà xã Bình Minh thường xuyên chọn những trang phục màu sắc cá tính và trẻ trung ‘hack tuổi’ chẳng khác gái đôi mươi. Những tông màu tươi sáng như vàng, cam, đỏ, xanh... thường được nữ CEO sử dụng để trông mới mẻ.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 10

 

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 11

  

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 12
Bà xã Bình Minh những năm gần đây ấn tượng hơn với phong cách và trang phục. Ảnh: Internet

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng Anh Thơ - bà xã Bình Minh vẫn là tâm điểm tại nhiều sự kiện bởi sự trẻ trung cũng gu thời trang của mình. Cô luôn tôn vinh trang phục bằng những món đồ hàng hiệu đắt giá, đầu tư phong cách.

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 13

 

Lên đồ trẻ trung, bà xã Bình Minh vẫn mất điểm vì chiếc quần nhàu nát - Ảnh 14
Bà xã Bình Minh thường xuyên đầu tư thời trang và phong cách. Ảnh: Internet

Nổi tiếng là người phụ nữ kiếm tiền giỏi, nắm giữ các vị trí quan trọng, là CEO, giảng viên học cao hiểu rộng nhưng Anh Thơ rất khiêm tốn. Nữ doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với nhiều nữ sao Việt như Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh… Từng trải qua 2 lần sinh nở, nhưng nữ doanh nhân 45 tuổi luôn biết cách làm đẹp và giữ dáng.

 

Đại gia 7X thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập thể dục với những bài tập đa dạng để giữ gìn sức khỏe cũng như hoàn thiện ngoại hình. Những năm gần đây cô được khen giữ phong độ nhan sắc tốt hơn ông xã kém tuổi.

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Từ khóa:   vợ Bình Minh nhan sắc vợ Bình Minh thời trang bà xã Bình Minh

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