‘Tình bể bình’ thiếu gia nhà Bầu Hiển chính thức đăng ảnh công khai, tình tứ bên bạn gái Đỗ Mỹ Linh: ‘người thương nhất đời’

Được biết, bức ảnh chụp trong chuyến du lịch châu Âu cách đây chưa lâu. Trước đó, dân tình đã phát hiện cả hai cùng check in tại một địa điểm nhưng chỉ đăng ảnh một mình, không có người còn lại. Đến nay, chủ tịch trẻ đăng ảnh thể hiện tình cảm bên bạn gái thế này khiến nhiều người hào hứng chúc phúc cho sự chờ đợi bấy lâu của cả hai.

Kể từ khi nàng hậu Việt Nam 2016 chính thức công khai mối quan hệ yêu đương, xác nhận lên xe bông với con trai tỷ phú bầu Hiển, cộng đồng mạng càng thêm phấn khích và chúc phúc cho cặp đôi. Mới đây, một màn ‘ngôn tình, bể bình’ được chính thiếu gia này bày tỏ trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nhân dịp sinh nhật bạn gái, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đăng ảnh công khai sánh đôi cùng Đỗ Mỹ Linh , cặp đôi ôm nhau tình tứ thể hiện tình cảm lãng mạn.

Cặp đôi công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, cùng với hình ảnh, cặp đôi không ngừng tương tác qua lại. Theo đó, khi thiếu gia nhà Bầu Hiển bày tỏ: "Tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra lại thương nhất đời. Happy birthday".

Dưới phần bình luận, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi trêu chọc hôn phu: "Caption nghĩ từ mấy tháng đây ý hả?".

Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh chụp chung cùng con trai nhà Bẩu Hiển. Ảnh: Internet

Trước đó Đỗ Mỹ Linh chính thức xác nhận mối quan hệ, đồng thời chia sẻ thông tin sắp kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Cô cho hay: Linh biết là những ngày vừa qua, mọi người đã biết đến thông tin này qua rất nhiều nguồn, Linh rất tiếc khi không thể chia sẻ điều gì ở thời điểm đó.

Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau, cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui.

Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình. Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!", Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bày tỏ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Internet

Hoa hậu Việt Nam 2016 cho đến nay vẫn thu hút công chúng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng việc hoạt động chăm chỉ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Người đẹp này cũng nói không với ồn ào đời tư trong suốt quá trình đương nhiệm và tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng các dự án thiện nguyện ý nghĩa; đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017 và mang về thành tích đáng tự hào; thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn xuất, người mẫu…

Hiện tại cô đang theo đuổi công việc biên tập viên mảng thể thao tại Đài truyền hình Việt Nam.

Đỗ Vinh Quang - chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là con trai út của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển). Đỗ Vinh Quang (SN 1995) giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội từ năm 2020 và là một doanh nhân có tiếng tại Hà Nội. Anh cũng là Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp cao học ngành tài chính tại Anh, sau khi về nước làm chuyên viên Ban Quản lý đầu tư của Tập đoàn T&T. Ở T&T, công việc của anh là phân tích, thẩm định, đánh giá về các cơ hội đầu tư, M&A tài chính, đầu tư bất động sản. Hiện, anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi, một công ty thành viên của Tập đoàn T&T.