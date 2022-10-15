Chia sẻ xúc động của Bảo Ngọc sau đăng quang Hoa hậu Liên lục địa: ‘Cảm ơn mọi người đã thức trắng đêm để cổ vũ’

Á hậu Bảo Ngọc chính thức đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, người đẹp đã xuất sắc vượt qua 70 đối thủ nặng kí để mang về danh hiệu lớn cho Việt Nam.

Ngay sau giây phút đăng quang trong hạnh phúc, người đẹp Bảo Ngọc đã ngay lập tức gửi lời cảm ơn những người đã theo dõi và cổ vũ cô. Cô cho hay: “Cảm ơn mọi người đã thức trắng đêm để xem Bảo Ngọc. Khi được xướng tên vào top 6, tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng sau đó tôi đã lấy lại tinh thần và càng quyết tâm đem chiếc vương miện về cho Việt Nam như đã hứa. Ngọc hạnh phúc và tự hào vì mình đã thực hiện được lời hứa.” - Bảo Ngọc nói với Tiền Phong. Bảo Ngọc chính thức đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: Internet Bảo Ngọc từng được cựu hoa hậu đương nhiệm Cinderella Faye Obeñita đánh giá là một ứng cử viên nặng ký trên cuộc đua đến với vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022 khi đến trao sash tại Việt Nam.

Trong đêm chung kết oa hậu Liên lục địa 2022, các thí sinh trải qua phần thi bikini, dạ hội và ứng xử. Người đẹp có phần xử lý tình huống thông minh trong vòng Trang phục dân tộc, những bước catwalk chuyên nghiệp trong đêm chung kết và phần trả lời ứng xử đầy tự tin với nội dung về sự thất bại. Tiếng hô Việt Nam của Bảo Ngọc trên sân khấu chung kết thể hiện sự quyết tâm và tự hào.

Bảo Ngọc thể hiện xuất sắc qua các vòng thi. Ảnh: Internet Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m, trình độ tiếng Anh IELTS 8.0 và kỹ năng ứng xử, giao tiếp thông minh, Bảo Ngọc được công chúng đặt nhiều kỳ vọng khi trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022. Bảo Ngọc cảm ơn những người đã dõi theo cô trong cuộc thi. Ảnh: Internet Chân dài 2001 đăng quang ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa 2022. Á hậu 1 thuộc về người đẹp Puerto Rico, Á hậu 2 thuộc về Brazil, Á hậu 3 thuộc về Nigeria, Á hậu 4 thuộc về Đức và Á hậu 5 thuộc về đại diện Venezuela. Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ bảy trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Cuộc thi đổi tên nhiều lần đến năm 1979 chính thức được gọi là Hoa hậu Liên lục địa. Việt Nam bắt đầu cử đại diện tham gia cuộc thi vào năm 2003. Tính đến hiện tại, Bảo Ngọc là cô gái Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Miss Intercontinental.

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