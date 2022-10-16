Bảo Ngọc trở về nước trong vòng tay yêu thương của fan sắc đẹp, rực rỡ với tà áo dài đỏ: tự hào Việt Nam

Hậu trường 16/10/2022 21:28

Vào chiều nay, Hoa hậu Liên lục địa chính thức đáp chuyến bay từ Ai Cập trở về Việt Nam. Đông đảo người hâm mộ, bạn bè và người thân chào đón nàng hậu.

Trở về nước lần này, chân dài 1,85m chọn mặc áo dài đỏ khoe sắc rực rỡ. Ngoài ra, người đẹp cũng đeo sash, đội vương miện Miss Intercontinental 2022 được tiết lộ là vô cùng đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc thi, ‘Bảo Ngọc là người rất may mắn’, cô từng tiết lộ.

Bảo Ngọc trở về nước trong vòng tay yêu thương của fan sắc đẹp, rực rỡ với tà áo dài đỏ: tự hào Việt Nam - Ảnh 1
Bảo Ngọc trở về sau chiến thắng. Ảnh: Tiền Phong

Đáp xuống sân bay, người đẹp được bố mẹ, siêu mẫu Minh Triệu, Hoa hậu Mai Phương chuẩn bị bánh kem ‘tự hào về cô ấy’. Bố mẹ nàng hậu cũng cho hay họ thực sự hãnh diện và hạnh phúc khi người đẹp Cần Thơ tiếp tục chạm tới thành công ở một cuộc thi nhan sắc.

Bảo Ngọc cho biết sau khi về nước, cô sẽ tham gia một số hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Bảo Ngọc trở về nước trong vòng tay yêu thương của fan sắc đẹp, rực rỡ với tà áo dài đỏ: tự hào Việt Nam - Ảnh 2
Người đẹp được đông đảo fan hâm mộ chào đón. Ảnh: Zing News

Chia sẻ sau chung kết, người đẹp sinh năm 2001 cho biết cô hạnh phúc khi giấc mơ thành hiện thực. Kết quả này bù đắp cho những nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người đẹp trong hành trình một tháng vừa qua.

Tối 14/10 (giờ địa phương), trải qua nhiều phần thi, Nguyễn Lê Bảo Ngọc đội lên đầu chiếc vương miện Hoa hậu Liên lục địa. Người đẹp cao 1,85 m giành chiến thắng đầu tiên sau gần 20 năm, kể từ lần đầu Việt Nam cử đại diện đến đấu trường nhan sắc này vào năm 2003.

Bảo Ngọc trở về nước trong vòng tay yêu thương của fan sắc đẹp, rực rỡ với tà áo dài đỏ: tự hào Việt Nam - Ảnh 3
 

 

Bảo Ngọc trở về nước trong vòng tay yêu thương của fan sắc đẹp, rực rỡ với tà áo dài đỏ: tự hào Việt Nam - Ảnh 4
Cha mẹ, huấn luyện viên và bạn bè có mặt chung vui với cô. Ảnh: Tiền Phong

Với câu hỏi ứng xử "Thất bại nào trong cuộc sống giúp bạn học hỏi được nhiều nhất?", Bảo Ngọc chinh phục ban giám khảo với khả năng thuyết trình lưu loát, hơn hẳn các người đẹp trong top 6.

"Trong cuộc sống của này, bất cứ điều gì tôi học được, bất cứ điều gì tôi làm, tôi phải đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào nó. Tôi phải đầu tư 100% công sức vào những gì mình làm. Và ở thời điểm hiện tại, điều tôi muốn chinh phục nhất là nâng cao danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa.

Bảo Ngọc trở về nước trong vòng tay yêu thương của fan sắc đẹp, rực rỡ với tà áo dài đỏ: tự hào Việt Nam - Ảnh 5
Bảo Ngọc là niềm tự hào của Việt Nam. Ảnh: Internet

Tôi đã hứa với người dân Việt Nam sẽ là đại sứ xây dựng thông điệp về Hoa hậu Liên lục địa, về sức mạnh của sắc đẹp, tình yêu, chủng tộc và hội nhập văn hóa. Đó là con người tôi và tôi đã sẵn sàng. Thời khắc này đã đến, Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa"

Trước đó, trong các màn catwalk, mặc dù bị bật móng chân và chảy máu nhiều, cô vẫn không than thở mà luôn giữ tinh thần vì màu cờ sắc áo. Một chiến thắng quá tự hào!

 

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