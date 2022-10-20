Ca sĩ Nguyệt Thu phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối: ca sĩ Minh Quân mong muốn tổ chức đêm nhạc hỗ trợ

Hậu trường 20/10/2022 16:12

Mới phát hiện bệnh tình cách đây 10 ngày, nhưng sức khỏe của nữ ca sĩ đang rất yếu, hiện chỉ có thể truyền nước, truyền đạm và gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Chiến và Minh Quân đồng loạt kêu gọi hỗ trợ cho ca sĩ Nguyệt Thu (tên thân thương anh chị em nghệ sĩ hay gọi Thu Mèo). Theo chia sẻ của Hoàng Chiến, Nguyệt Thu đang đối mặt với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

“Nguyệt Thu từng sống ở Hà Nội và hiện đã chuyển vào TP.HCM với chồng là nghệ sĩ kèn Tuấn Lộc. Hai con trai đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Nguyệt Thu không may phát hiện mắc bệnh ung thư gan mới 10 ngày nay và cũng là giai đoạn cuối. Cuộc sống 2 vợ chồng thật sự vất vả và khó khăn”, ca sĩ Hoàng Chiến cho biết.

Ca sĩ Nguyệt Thu phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối: ca sĩ Minh Quân mong muốn tổ chức đêm nhạc hỗ trợ - Ảnh 1
Ca sĩ Nguyệt Thu. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ nam ca sĩ Hoàng Chiến chia sẻ trên Tiền Phong cho biết thêm hoàn cảnh của Nguyệt Thu khá ngặt nghèo. Nguyệt Thu cùng chồng vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2001. Cô là ca sĩ tự do, MC. Những lúc không có show, Nguyệt Thu làm muối dưa, ruốc… bán kiếm thêm thu nhập.

“Nguyệt Thu rất chịu khó và luôn tìm việc để làm. Vợ chồng cô ấy hiện vẫn ở nhà thuê, nuôi hai con ăn học. Chồng Nguyệt Thu là nghệ sĩ saxophone - giảng viên âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM nhưng thu nhập chỉ đủ hỗ trợ một phần để duy trì cuộc sống hàng ngày. Giờ Nguyệt Thu lâm bệnh nặng, sức khỏe yếu nhưng gia đình không đủ tiền chạy chữa nên cô ấy chưa thể nhập viện. Hai vợ chồng tự chăm nhau ở căn nhà trọ”, ca sĩ Hoàng Chiến kể.

Ca sĩ Nguyệt Thu phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối: ca sĩ Minh Quân mong muốn tổ chức đêm nhạc hỗ trợ - Ảnh 2
Ca sĩ Minh Quân xin kêu gọi hỗ trợ đồng nghiệp. Ảnh: Internet

2 ca sĩ cho biết thêm, anh và các nghệ sĩ ở Hà Nội đang lên kế hoạch tổ chức một đêm nhạc để kêu gọi ủng hộ Nguyệt Thu chống chọi với bệnh tật.

Minh Quân cho hay, đêm nhạc dự kiến diễn ra đầu tháng 11, hiện có hơn 20 nghệ sĩ đăng ký tham gia.

Ca sĩ Nguyệt Thu phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối: ca sĩ Minh Quân mong muốn tổ chức đêm nhạc hỗ trợ - Ảnh 3
Ca sĩ Minh Quân. Ảnh: Internet

Minh Quân là nam ca sĩ gắn với ký ức thanh xuân của nhiều người qua loạt bản hit như Những cô nàng ham vật chất, Dẫu có lỗi lầm, Mãi vẫn là tuổi thơ tôi, Khúc ca mừng xuân… Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chất giọng ấm áp, anh còn được đón nhận khi xuất hiện trong chương trình Táo quân và một trong những vai được nhớ đến nhiều nhất là Thiên lôi.

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