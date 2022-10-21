Không gian tiệc cưới của Bình An - Phương Nga khiến dân tình choáng ngợp: như một khu vườn cổ tích thu nhỏ

Vào tối 21/10, hôn lễ của Phương Nga và Bình An diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Được biết, đây là một buổi tiệc sang trọng và lãng mạn với không gian ngoài trời, các bàn tiệc được bố trí bên cạnh hồ bơi.

Thông điệp của cặp đôi hướng đến cũng là 'Tình yêu như những bông hoa nở rộ', hướng tới sự trang nhã, lãng mạn và tinh tế. Theo đại diện êkíp decor trên Ngoisao.vnexpress ‘mọi thứ không quá cầu kỳ mà thật nhẹ nhàng, gần gũi'.

Trước giờ tổ chức đám cưới êkíp đã dần hoàn tất các khâu trang trí, concept cưới được tiết lộ với nhiều hoa tươi nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm cả thông Đà Lạt tạo tổng thể như 'vườn hoa cổ tích' lãng mạn và rực rỡ.

Toàn bộ hoa tươi trang trí được nhập khẩu. Ảnh: Internet

Sát ngày cưới, toàn bộ các loại hoa tươi mới được nhập về để giữ cho hoa đẹp, tươi nhất cho thấy sự công phu và kĩ lưỡng. Êkíp đã làm việc liên tục trong 24 tiếng để kịp tiến độ cho ngày trọng đại của uyên ương

Được biết, ngoài trời có mưa nhẹ, êkíp phải chọn cắm các loại hoa bền trước, gia cố hoa bên ngoài.

Khu vực hàng ghế dành cho khách mời bên dưới. Bảng màu gồm trắng, xanh điểm hồng đất là tư vấn của êkíp, phù hợp sở thích của Phương Nga về phong cách tối giản, trang nhã.

Cặp đôi đón đón khách trước khi lễ cưới chính thức diễn ra. Ảnh: Internet

Trước đó nhiều đồng nghiệp thân thiết như Á hậu Kiều Loan, Khả Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Xuân Lan, Đỗ Mỹ Linh… đã nhận được thiệp mời từ cô dâu chú rể.

Vài tiếng trước khi hôn lễ diễn ra, Phương Nga chia sẻ hình ảnh chụp cùng Bình An tại Hàn Quốc. Á hậu tâm sự: “Bộ ảnh không có váy cưới lộng lẫy tràn ngập hoa tươi nhưng đây là những hình ảnh đời thường nhất của hai đứa. Hy vọng chúng mình sẽ luôn bình dị, hồn nhiên và hạnh phúc như trong ảnh”.

Trong khi đó, Bình An bày tỏ: “Anh chẳng bao giờ tin những câu chuyện cổ tích. Nhưng anh sẽ viết được câu chuyện cổ tích của hai đứa mình. Mọi người có thể không tin, nhưng chỉ cần có em đồng hành, anh chắc chắn làm được”.

Sự kiện lễ cưới của cặp đôi được đông đảo người thân, bạn bè và người hâm mộ chúc phúc.