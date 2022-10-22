Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ

Hậu trường 22/10/2022 17:06

Dù bận rộn trong việc chuẩn bị cho hôn lễ, tuy nhiên Đỗ Vinh Quang vẫn sắp xếp thời gian vừa làm việc, vừa gửi thiệp mời đến các cầu thủ.

Hành động của nam doanh nhân 1995 nhận được nhiều cảm tình và sự ủng hộ của người theo dõi. Anh trao thiệp mời cho ‘các khách mời sân cỏ’ như: Đội trưởng Văn Quyết, HLV Chun, cầu thủ Duy Mạnh… khẳng định sẵn sàng cho ngày lễ đang cận kề.

Có thể thấy, các cầu thủ hào hứng nhận thiệp, chúc phúc và chờ đón niềm vui sắp tới của vị chủ tịch. Đây là đám cưới được mong chờ nhất Vbiz ở thời điểm hiện tại.

Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ - Ảnh 1
Đỗ Vinh Quang trao thiệp cho các cầu thủ. Ảnh: Internet

Trước đó, đám cưới của cặp đôi được tiết lộ tổ chức ở một không gian sang trọng tại Hà Nội với không gian ấm cúng, thân mật, riêng tư bao gồm người thân, bạn bè, cán bộ nhân viên T&T Group, Ngân hàng SHB. Cặp đôi cũng đề ra một số quy định trong hôn lễ của mình.

Được biết, trước đó vào hôm qua (21/10), hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng ăn mặc rất giản dị để dự hôn lễ của người bạn thân thiết Á hậu Phương Nga. Chưa đầy 1 ngày nữa, cặp đôi uyên ương cùng họ sẽ chính thức bước lên lễ đường trong sự chờ đợi của người hâm mộ.

Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ - Ảnh 2
 

 

Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ - Ảnh 3
Các cầu thủ nhận thiệp và trò chuyện thân mật với vị chủ tịch 1995. Ảnh: Internet

Vào ngày 17/10 đám hỏi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang cũng đã diễn ra trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè của cả hai. Lễ ăn hỏi theo phong cách truyền thống, mang đậm dấu ấn Hà Nội. Mối quan hệ của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Sau hai năm tìm hiểu, hẹn hò, họ quyết định kết hôn vì cảm nhận đây là lúc "đúng người, đúng thời điểm". Hiện Đỗ Mỹ Linh sẵn sàng đảm nhận thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ - Ảnh 4
 

 

Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ - Ảnh 5
Đám hỏi của cặp đôi. Ảnh: Internet

Đỗ Mỹ Linh từng giành chia sẻ dài tiết lộ về việc chính thức lên xe bông vào ngày 23/10 này.

Hình ảnh con trai bầu Hiển đích thân mang thiệp đến sân tập mời cầu thủ khiến dân tình hào hứng trước thềm hôn lễ - Ảnh 6
Cô dâu tháng 10 Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Internet

"Tôi chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Tôi và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai đứa mình", cô tâm sự.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh con trai bầu Hiển Đỗ Vinh Quang

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