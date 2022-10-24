Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống

Hậu trường 24/10/2022 11:46

Trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn và trở thành mẹ đơn thân bất đắc dĩ, Dương Cẩm Lynh mới đây đã có những chia sẻ cá nhân về cuộc sống.

Từng là nữ diễn viên nổi tiếng, có tài và có sắc, tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh lại khá lận đận trong đường tình duyên. Trải qua hai lần đổ vỡ, ngôi sao phim Mặt nạ máu gần như suy sụp, mất niềm tin vào cuộc sống. Mới đây, cô hé lộ về tình trạng cuộc sống hiện tại sau biến cố tình cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1982 cho hay, cuộc sống của cô suy sụp, ‘mất trắng’ sau hôn nhân thứ hai, cô 'gần như hóa điên' và muốn ‘trốn’ khỏi showbiz.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống - Ảnh 1
Diễn viên Dương Cẩm Lynh. Ảnh: Internet

Phản bội trong tình yêu là điều vô cùng khó chấp nhận, Dương Cẩm Lynh sau những niềm tin và hi vọng vào người mình coi là chồng đều bị thất bại, 2 lần trở thành mẹ đơn thân. Khi cuộc hôn nhân mất hết tiền bạc và niềm tin, người đẹp phải livestream bán hàng.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh chia sẻ cuộc sống hiện tại. Ảnh: Internet

Tâm sự trên Thanh Niên, Dương Cẩm Lynh cho hay cô suy nghĩ, trăn trở và mặc cảm khi là diễn viên nổi tiếng nhưng livestream bán online. Dù vậy, người đẹp đã vượt qua điều đó vì “dám sống chính mình”.

Cô chia sẻ: “Tôi luôn giữ gìn hình ảnh của mình. Ngay cả việc bán sản phẩm, tôi cũng cân nhắc rất kỹ sản phẩm phù hợp, chất lượng. Không phải vì mình khó khăn nên có thể bất chấp làm mọi thứ. Tôi nghĩ chuyện livestream bán hàng là bình thường, giúp mình tiếp cận với khách hàng. Đó là xu hướng công nghệ hiện tại. Nếu cách đây 4-5 năm, tôi sẽ không làm việc đó vì tôi chưa hiểu đúng. Còn bây giờ, tôi hiểu được tầm quan trọng, nghệ sĩ ai cũng làm mà, quan trọng là mình làm gì thôi”.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống - Ảnh 3

 

Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống - Ảnh 4
Dương Cẩm Lynh 2 lần làm mẹ đơn thân. Ảnh: Internet 

Người đẹp thừa nhận, bản thân rơi vào khủng hoảng và tự mình phải vực dậy lấy mình. Cô cho hay, vì con mình và bản thân vẫn còn tự do, khỏe mạnh, cô không thể khiến mình rơi vào bế tắc hay chìm đắm trong khổ đau. “Tôi nhìn hai đứa con mình, tôi thấy có động lực để vực dậy” - nữ diễn viên chia sẻ.

“Tôi tự đứng lên bằng công việc bán hàng online. Tôi không hẳn làm diễn viên không, mà còn tập kinh doanh. Tôi thấy mình đã dám bứt phá và thử những điều chưa bao giờ làm.”- nữ diễn viên chia trẻ trong chương trình Gõ Cửa Trái Tim.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống - Ảnh 5

 

Dương Cẩm Lynh chia sẻ sau biến cố hôn nhân: mất trắng vì bị phản bội, phải livestream bán hàng kiếm sống - Ảnh 6

Con cái chính là nguồn động lực lớn trong cuộc sống của Dương Cẩm Lynh. Ảnh : Internet

Dương Cẩm Lynh là một trong những nữ diễn viên thành công trong lĩnh vực phim truyền hình. Trong sự nghiệp của mình, cô đã có nhiều vai diễn đáng nhớ trong các phim Bánh Mì Ông Màu, Nghiệp Sinh Tử, Lỗi Đạo Cang Thường,... Năm 2016, Dương Cẩm Lynh sinh quý tử đầu lòng với đạo diễn phim Mặt Nạ Máu nhưng sau đó cả hai đã không còn đồng hành cùng nhau.

Mặc dù chia tay nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp. Dương Cẩm Lynh từng cho biết bố của bé William tử tế, làm tròn trách nhiệm người bố, vẫn quan tâm, yêu thương con. Khi biết cô gặp chuyện, anh cũng đã hỗ trợ hết sức có thể. Trong khi đó, người đàn ông thứ hai phủ bỏ hoàn toàn trách nhiệm, “cắm sừng” khi cô còn đang mang thai và thậm chí đến 3 ngày sau khi con ra đời mới đến thăm với lý do “bận”.

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