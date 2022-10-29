Giọng ca Anh cứ đi đi được chẩn đoán bị “liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Cô tiết lộ: “Dây thần kinh bên trái của mình yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ.”

Thời gian vừa qua, bà xã Trấn Thành gây xôn xao với thông tin điều trị bệnh liệt cơ mặt. Nhiều khán giả không khỏi lo lắng vì sự cố mà nữ sĩ gặp phải. Kể từ khi Hari Won công khai chuyện mắc căn bệnh liệt nửa mặt, cô luôn thể hiện tâm trạng buồn bã và thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân.

Động thái này của nữ ca sĩ khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng vui mừng. Việc giọng ca Hương đêm bay xa vui vẻ đi "tút tát" lại vẻ bề ngoài làm cho nhiều khán giả dự đoán tình hình sức khỏe của cô đã có một số chuyển biến tích cực.

Mới đây trên trang cá nhân, Hari Won đã hào hứng khoe hình ảnh tại một salon tóc. Cụ thể người đẹp chia sẻ: "Không chụp bằng ứng dụng vì chụp cam thường đẹp hơn. Trang điểm được đẹp quá đang hơi bị tự tin kk. Chờ làm tóc."

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều để lại những bình luận chúc cô sớm hồi phục sức khỏe. Đồng thời diện mạo tươi tắn của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ một số khán giả: "Nhớ chị với anh Thành quá. Chung khung hình đi chị ơi", "Cứ tự tin vì xinh nha chị", "Dễ thương quá nè", "Xuất sắc luôn chị nha"...

Hari Won thường xuyên an ủi khán giả, lấy lại tinh thần sau bệnh tật. Ảnh: Internet

Hari Won sau khi kết hôn MC Trấn Thành được nhận xét có cuộc sống hạnh phúc vì được chồng trẻ yêu chiều. Tuy nhiên, trong cuộc sống của cô cũng nhiều góc khuất.

Trước đó, khi phát hiện bệnh tình, nữ ca sĩ phải đều đặn đi châm cứu trong suốt 13 ngày kể từ khi mắc bệnh.

Cách đây 10 năm, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, Hari Won cũng phát hiện sớm căn bệnh ung thư cổ tử cung. Khi đó Hari thấy mỏi mệt và uể oải nên đi khám và phát hiện ra bệnh. Rất may mắn là bác sĩ kết luận Hari đang ở giai đoạn đầu, cô đã trải qua 2 lần phẫu thuật và hiện sức khỏe của Hari đã bình phục.

Ngẫm lại, Hari cho hay cô nhận thấy mình là một người có lối sống lành mạnh và luôn chú trọng ăn uống nên khi bác sĩ kết luận bị ung thư đã không tin. Nhưng sự thật, Hari Won đã thấm thía một điều rằng bệnh tật không chừa một ai.

Người hâm mộ cũng phần nào bớt lo lắng khi bà xã Trấn Thành lấy lại được tinh thần, tích cực điều trị bệnh, không còn rơi vào tình trạng stress nặng như khi mới phát hiện bệnh.