Cư dân mạng có phản ứng trái chiều khi H’Hen Niê được xướng tên Á hậu 3 Miss Universe

Hậu trường 29/10/2022 17:20

Được chính vị chủ tịch Miss Universe gọi là 'Á hậu 3', tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê gây tranh cãi về danh xưng này khi dự sự kiện.

Cách đây vài ngày, trong một sự kiện liên quan đến Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), bà Paula Shugart - chủ tịch quyền lực của tổ chức này nhắc đến Hoa hậu H'Hen Niê và chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của người đẹp Ê-đê.

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều khi H’Hen Niê được xướng tên Á hậu 3 Miss Universe - Ảnh 1
H'Hen Niê tỏa sáng tại cuộc thi MU. Ảnh: Internet

Bà Paula kể: "Vài năm trước, cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam có một cô gái xuất thân từ làng quê. Theo truyền thống ở làng cô ấy, các bé gái từ độ tuổi 13-14 phải kết hôn. Nhưng cô ấy đã phản đối lại gia đình mình và nói: "Không, con cần phải học". Cô ấy sử dụng các cuộc thi như công cuộc để học tập. Cuối cùng cô ấy đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Ngoài ra, Chủ tịch Miss Universe khen ngợi về tấm lòng nhân hậu của người đẹp Ê-đê khi cô đã dùng số toàn bộ tiền thưởng cho hoạt động từ thiện như xây thư viện, giáo dục trẻ em gái ở vùng quê mình... Bà còn gây bất ngờ khi nói về H'Hen Niê: "Tôi nghĩ cô ấy là Á hậu 3 Miss Universe 2018".

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều khi H’Hen Niê được xướng tên Á hậu 3 Miss Universe - Ảnh 2
H'Hen Niê trong Top 5 cuộc thi. Ảnh: Internet

Theo đó, đại diện Việt Nam vào năm trên đã lọt vào Top 5 trước sự vỡ òa của người hâm mộ, sau đó, cô không tham gia phần trả lời ứng xử. Cô chưa bao giờ được xác nhận là Á hậu 3 hay trao danh hiệu chính thức, cho đến phát ngôn lần này của bà Shugart.

Trước thông tin này, người hâm mộ cũng như các fan sắc đẹp tỏ ra vui mừng và tự hào. Tuy nhiên, việc sử dụng danh xưng này liệu đã hợp lý hay chưa? Dân mạng bỗng dấy lên tranh cãi gay gắt khi H’Hen Niê tham gia một sự kiện và đăng tải clip được gọi với cả hai danh xưng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Á hậu Hoàn vũ Thế giới.

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều khi H’Hen Niê được xướng tên Á hậu 3 Miss Universe - Ảnh 3
H'Hen Niê trong sự kiện gần nhất. Ảnh: Internet

Theo đó, bên dưới bình luận của đoạn clip, nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Netizen cho hay, danh hiệu Á hậu 3 của H’Hen Niê hiện chưa có bất cứ công nhận nào từ tổ chức, sở dĩ có tên gọi này bởi cô được cá nhân chủ tịch Miss Universe thừa nhận ‘Tôi nghĩ’ còn theo format cuộc thi năm đó thì chỉ có hai Á hậu.

Netizen cho hay, nếu H’Hen Niê là Á hậu 3 thì 2 Hoa hậu người Philippines và Colombia 2021 cũng là Á hậu 3 - 4 sao?

Loạt tranh cãi ‘bùng nổ’ được đưa ra:

"Ủa chủ tịch bảo tôi nghĩ thôi mà, format năm ý lấy top 5 và top 3 chứ phải như 2020 đâu, nói thế Philippines và Colombia 2021 cũng là Á hậu 3-4 à", "Thấy hài thật mới nói bảo theo tôi nghĩ, chứ có công bố hay nói là lên Á hậu 3 đâu", "Ủa alo bà ý nói là "i think…" thui mà có tin nào đính chính là á 3 không",…

Cư dân mạng có phản ứng trái chiều khi H’Hen Niê được xướng tên Á hậu 3 Miss Universe - Ảnh 4
Cư dân mạng bình luận về việc H'Hen Niê được gọi là Á hậu 3. Ảnh: Internet

Hiện, sự việc vẫn đang gây tranh cãi quyết liệt.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê từng được xem là 'Hoa hậu quốc dân'. Với danh hiệu Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, H’Hen Niê đã làm nên lịch sử cho sắc đẹp Việt Nam. Kể từ thời điểm trên, người đẹp sinh năm 1992 vẫn luôn là cái tên danh giá trong làng sắc đẹp Việt, cô được nhiều người ủng hộ vì cuộc sống giản dị, thân thiện cũng những tài năng của mình.

Câu chuyện H'Hen Niê, một cô gái Ê-đê vượt khỏi tục lệ truyền thống của dân tộc, vươn khỏi buôn làng để trở thành một hoa hậu đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều cô gái Việt Nam. 

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Từ khóa:   H'Hen Niê Á hậu 3 Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ

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