Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên bất ngờ qua đời vì bệnh đột quỵ khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 31/10/2022 09:56

Trên đường từ nhà đến đêm biểu diễn, nghệ sĩ Hà Mỹ Liên đã qua đời, người thân nghệ sĩ vô cùng xót xa.

Theo thông tin từ gia đình, lúc 18 giờ 50 phút ngày 30-10 (giờ địa phương), trên đường từ nhà đến điểm biểu diễn, nghệ sĩ Hà Mỹ Liên đã qua đời vì đột quỵ, thọ 74 tuổi.

"Chồng của bà là nhạc sĩ Thanh Sơn đang điều khiển xe ô tô, bỗng dưng thấy bà ngã quỵ vào ông và ra đi đột ngột. Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên ra đi trong niềm thương tiếc của anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp sinh sống tại Pháp, bởi chị là người giữ lửa cho hoạt động biểu diễn sân khấu cải lương tại Pháp mấy chục năm qua" - ông Charles Thành – nhà sản xuất cải lương video nổi tiếng những năm 1980 chia sẻ.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên bất ngờ qua đời vì bệnh đột quỵ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1

Tiến sĩ Lê Hồng Phước và NS Hà Mỹ Liên. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên là em gái của NSƯT Thanh Điền, chị ruột của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, bà được giới mộ điệu yêu mến bởi tài năng đa dạng, diễn đủ các loại vai trên sân khấu cải lương.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên tên thật là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 4-12-1948 tại Long Xuyên, An Giang. Trong gia đình, NSƯT Thanh Điền thứ sáu, Hà Mỹ Liên thứ bảy và Hà Mỹ Xuân thứ tám (theo cách gọi của người Nam Bộ). Năm 12 tuổi, cô bé Thu Hà cùng anh sáu Thanh Điền bắt đầu cuộc đời đi theo gánh hát.

Đoàn hát đầu tiên trong sự nghiệp của hai anh em là đoàn Kim Hoàn - Như Mai. Trên sân khấu này, Thu Hà được đặt nghệ danh là Thu Hà còn anh trai được đặt tên là Ngọc Chiếu. Vở tuồng đầu tiên mà hai anh em tham gia là vở "Phạm Công Cúc Hoa” với 2 vai Nghi Xuân, Tấn Lực.

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên bất ngờ qua đời vì bệnh đột quỵ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2

 

Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên bất ngờ qua đời vì bệnh đột quỵ khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3

NS Hà Mỹ Liên. Ảnh: Internet

 

Không chỉ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên, Chí Tài, ca sĩ Lê Dung, diễn viên Anh Vũ, Thanh Phương cũng ra đi khi còn trẻ khiến những người yêu nghệ thuật bàng hoàng.

Ngày 6/12, danh hài Chí Tài xuất hiện trên sân bóng rổ trận đấu Thăng Long Warriors và Saigon Heat. Lúc đó, ông trông vẫn khỏe mạnh và hào hứng cổ vũ cho các cầu thủ.

Sau đó, nghệ sĩ sinh năm 1958 đã ra đi bất ngờ sau khi đột quỵ và được cấp cứu vào bệnh viện ở TP.HCM.

Ngày 1/4/2019, nghệ sĩ Anh Vũ qua đời khi đang lưu diễn ở California (Mỹ). Bố mẹ của anh đã không thể gặp con lần cuối. Sáng 9/4/2019, linh cữu của Anh Vũ được đưa thẳng đến chùa Ấn Quang nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 để thực hiện lễ tang vào 16h cùng ngày.

Theo các chuyên gia trong ngành, đột quỵ có các biểu hiện đột ngột như mặt, tay, chân tê yếu, choáng váng, mất thăng bằng, đau đầu không biết nguyên nhân...

Đột quỵ là một cấp cứu y tế khẩn cấp. Ngay khi phát hiện các dấu hiệu báo động, người nhà cần chuyển ngay bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất sẽ giảm khả năng tử vong và tàn phế.

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