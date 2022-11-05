Trong vòng phỏng vấn kín mới đây, một thí sinh đã tiết lộ công việc của mình trong thời gian vừa qua. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, Chung Tuệ Nghi tiết lộ cô làm vũ công trong quán bar, club để có thêm thu nhập duy trì việc học.

Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 đã trải qua vòng thi sơ khảo đầy khốc liệt và kịch tính, nhiều gương mặt trong top các thí sinh đã lộ diện với lí lịch đáng gờm.

Khi chia sẻ về nghề nghiệp có thể gặp phải cách nhìn thiếu thiện cảm, thí sinh cũng cho hay bản thân hiểu rõ về điều trên. Cô cho rằng một trong những khó khăn gặp phải là thường xuyên phải mặc trang phục hơi sexy, nhiều người nhìn vào và đánh giá không tích cực, nhưng điều đó ‘mình phải chấp nhận’ - người đẹp 23 tuổi cho biết.

Người đẹp cho hay: "Vì gia đình có chuyện nên em đã làm công việc đó được 3 - 4 năm nay. Thu nhập khá ổn định, giúp em và em trai đi học cũng như ổn định gia đình.”

Chung Tuệ Nghi trong phần thi bikini. Cô cao 1,71m, quê Bạc Liêu. Ảnh: Internet

Bộc bạch thêm về điều này, người đẹp Bạc Liệu tiết lộ và mong khán giả có cái nhìn thiện cảm: "Công việc nào thì cũng là công việc thôi. Em cũng chỉ đi làm, kiếm sống và giúp cho gia đình tốt hơn chứ không làm gì sai trái, vi phạm pháp luật. Mong mọi người có cái nhìn tích cực hơn".

Trong rất nhiều cuộc thi về Hoa hậu hiện nay, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam nằm trong top các cuộc thi nhận được sự quan tâm.

Vào tháng 10/2022, cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia chính thức khởi động, Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Kim Duyên là người đại diện quảng bá cuộc thi trên.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều quốc thi hoa hậu mở ra được xem ‘mọc như nấm’, ‘bội thực hoa hậu ở Việt Nam’, nhiều luồng ý kiến trái chiều cho rằng tình trạng "ra đường gặp hoa hậu" khiến danh xưng này bị giảm uy tín. Khán giả thậm chí còn không nhớ hết tên các cuộc thi lẫn những người giành vương miện.

Bên cạnh những cuộc thi uy tín, có thâm niên, nhiều sân chơi sắc đẹp nở rộ trong vài năm gần đây ở Việt Nam gây ra tình trạng bát nháo, hỗn loạn.

Một bộ phận lớn công chúng cho rằng việc 25 cuộc thi sắc đẹp được cấp phép tại Việt Nam trong năm 2022 là quá nhiều, làm loãng danh hiệu hoa hậu, á hậu. “Bất cứ cái gì ít và hiếm mới đáng quý còn cái gì càng nhiều thì càng trở nên tầm thường”, một tài khoản nêu ý kiến và nhận được hàng trăm lượt đồng tình từ dân mạng. Một người dùng Facebook than phiền: “Chỉ trong một năm có 25 cuộc thi hoa hậu trên cả nước, hoãn 3 cuộc còn lại 22. Vậy mỗi tháng có gần 2 cuộc thi hoa hậu. Tổ chức nhiều vậy để làm gì?”.

Ngược lại với những ý kiến không đồng tình với việc mở ra hàng chục sân chơi sắc đẹp trong nước, một số khán giả lại cho rằng nên đặt các cuộc thi hoa hậu như một ngành công nghiệp. Và lẽ tất yếu, ngành công nghiệp hoa hậu sẽ đi theo những quy luật phát triển của thị trường. Đối với những cuộc thi sắc đẹp kém chất lượng, thiếu uy tín, không có khán giả, không thu hút tài trợ, doanh nghiệp... dần dần sẽ tự đào thải.