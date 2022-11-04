‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt

Tình thương của người mẹ với con là vô bờ bến, dù có là ai đi chăng nữa, mẹ chẳng ngần ngại hi sinh, dành những điều tuyệt vời nhất cho con.

Hình ảnh của ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ Marian Rivera vừa được tiết lộ qua những khoảnh khắc chăm con khiến nhiều người không khỏi xúc động. Marian Rivera xuất hiện trong khoảnh khắc diện trang phục "tông xuyệt tông" màu đen đơn giản, cô chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng sau gáy, đứng xa lặng lẽ quan sát con trai út quý tử. Trong khoảnh khắc che kín, nhiều người sau đó vẫn nhận ra Marian Rivera và bức ảnh được chia sẻ chóng mặt.

Marian Rivera đưa con đến khu vui chơi. Ảnh: Internet Có thể thấy, Marian Rivera để con tự do vui chơi các hoạt động ở địa điểm công cộng, nhưng với tâm thế của một người mẹ, cô luôn quan sát từ bên ngoài để có thể hỗ trợ con bất cứ lúc nào. Marian Rivera ngồi trong góc chờ quý tử. Ảnh: Internet Ngoài ra, khoảnh khắc người đẹp đi chân trần, ngồi bệt khi chờ quý tử đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đa phần hưởng ứng và ngợi khen mỹ nhân của showbiz. Cộng đồng mạng cho hay, hình ảnh ‘chuẩn mẹ bỉm’ của người đẹp đúng là tuyệt vời. Khác với những lần xuất hiện trong các sự kiện, Marian Rivera sẽ luôn đầu tư ăn diện và trang điểm như một con người khác. Còn khi về với các con, cô không ngần ngại trở thành một 'mẹ bỉm' chính hiệu.

Marian Rivera và con gái. Ảnh: Internet Ít tham gia vào làng giải trí sau khi sinh, hình ảnh của Marian Rivera vẫn phủ khắp đường phố, trung tâm thương mại tại Philippines. Marian Rivera được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất Philippines, cô mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines. Người đẹp bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò người mẫu và trở nên ‘nổi như cồn’ sau clip quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da. Gia đình Marian Rivera. Ảnh: Internet Sau 2 năm bước vào làng giải trí, diễn viên sinh năm 1984 nổi tiếng qua loạt phim MariMar, Dyesebel, Darna, Amaya... Cô cũng được biết là nữ diễn viên có cát-sê cao nhất tại Philippines và nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận. Hiện tại, dù đã cận kề tuổi 40 và qua hai lần sinh nở, Marian Rivera vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, không thua kém các 'đàn em'. Ông xã của Marian là một trong những ngôi sao điển trai và nổi tiếng nhất của Philippines. 5 năm sau đám cưới, Marian và Dingdong đã có với nhau hai đứa con cũng đẹp như thiên thần, kế thừa nhan sắc của cha và mẹ.

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