‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt

Hậu trường 04/11/2022 16:47

Tình thương của người mẹ với con là vô bờ bến, dù có là ai đi chăng nữa, mẹ chẳng ngần ngại hi sinh, dành những điều tuyệt vời nhất cho con.

Hình ảnh của ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ Marian Rivera vừa được tiết lộ qua những khoảnh khắc chăm con khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Marian Rivera xuất hiện trong khoảnh khắc diện trang phục "tông xuyệt tông" màu đen đơn giản, cô chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng sau gáy, đứng xa lặng lẽ quan sát con trai út quý tử. Trong khoảnh khắc che kín, nhiều người sau đó vẫn nhận ra Marian Rivera và bức ảnh được chia sẻ chóng mặt.

‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt - Ảnh 1
Marian Rivera đưa con đến khu vui chơi. Ảnh: Internet

Có thể thấy, Marian Rivera để con tự do vui chơi các hoạt động ở địa điểm công cộng, nhưng với tâm thế của một người mẹ, cô luôn quan sát từ bên ngoài để có thể hỗ trợ con bất cứ lúc nào.

‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt - Ảnh 2
Marian Rivera ngồi trong góc chờ quý tử. Ảnh: Internet

Ngoài ra, khoảnh khắc người đẹp đi chân trần, ngồi bệt khi chờ quý tử đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đa phần hưởng ứng và ngợi khen mỹ nhân của showbiz. Cộng đồng mạng cho hay, hình ảnh ‘chuẩn mẹ bỉm’ của người đẹp đúng là tuyệt vời. Khác với những lần xuất hiện trong các sự kiện, Marian Rivera sẽ luôn đầu tư ăn diện và trang điểm như một con người khác. Còn khi về với các con, cô không ngần ngại trở thành một 'mẹ bỉm' chính hiệu.

‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt - Ảnh 3

 

‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt - Ảnh 4
Marian Rivera và con gái. Ảnh: Internet

Ít tham gia vào làng giải trí sau khi sinh, hình ảnh của Marian Rivera vẫn phủ khắp đường phố, trung tâm thương mại tại Philippines.

Marian Rivera được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất Philippines, cô mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines. Người đẹp bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò người mẫu và trở nên ‘nổi như cồn’ sau clip quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da.

‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt - Ảnh 5
 

 

‘Mỹ nhân đẹp nhất’ Marian Rivera lộ hình ảnh ‘mẹ bỉm sữa’ khi chăm con: liên tục dõi theo, không ngại ngồi bệt - Ảnh 6
Gia đình Marian Rivera. Ảnh: Internet

Sau 2 năm bước vào làng giải trí, diễn viên sinh năm 1984 nổi tiếng qua loạt phim MariMar, Dyesebel, Darna, Amaya... Cô cũng được biết là nữ diễn viên có cát-sê cao nhất tại Philippines và nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận.

Hiện tại, dù đã cận kề tuổi 40 và qua hai lần sinh nở, Marian Rivera vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, không thua kém các 'đàn em'.

Ông xã của Marian là một trong những ngôi sao điển trai và nổi tiếng nhất của Philippines.

5 năm sau đám cưới, Marian và Dingdong đã có với nhau hai đứa con cũng đẹp như thiên thần, kế thừa nhan sắc của cha và mẹ.

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn

Tiệc sinh nhật ngập quà tặng của con gái Đông Nhi khiến ai nấy đều xuýt xoa: Winnie ‘lọt thỏm’ trong núi hàng hiệu, chuẩn ái nữ nhà hào môn

Sinh ra đã ‘ngậm thìa vàng’, con gái của Ông Cao Thắng và Đông Nhi qua 2 lần tổ chức tiệc sinh nhật đều xứng danh ‘ái nữ nhà hào môn’.

Xem thêm
Từ khóa:   Marian Rivera mỹ nhân Philippines người mẫu Marian Rivera

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 18 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh