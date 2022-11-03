Vào chiều 2/11, gia đình diễn viên phim ‘Đất và người' đã thông báo tin buồn, nghệ sĩ qua đời vì bệnh ung thư thận di căn.

Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sinh năm 1940 tại Bắc Ninh, được khán giả nhớ tới những vai diễn hiền hậu và có số phận trên màn ảnh. Ông xuất thân là thợ mỏ, vì đam mê điện ảnh nên thi tuyển diễn viên.

Ngoài diễn xuất, ông từng làm giảng viên, trực tiếp giảng dạy cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có NSƯT Chiều Xuân.

Diễn viên Ngọc Căn và vợ. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, nam diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng vào 16h30 ngày 2/11.

Diễn viên Chiều Xuân bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Mai Ngọc Căn qua đời. Ông là thầy dạy của chị trong trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và luôn để lại ấn tượng cho Chiều Xuân và nhiều học trò bởi sự hiền lành và tốt bụng.

Lễ viếng nghệ sĩ Mai Ngọc Căn được gia đình thông báo diễn ra vào 9h45 ngày 5/11 tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Trong đời, diễn viên Mai Ngọc Căn đóng nhiều phim truyền hình như: Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Người chiếu bóng, Đường đời, Lều chõng, Nếp nhà...

Tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của trường Sân khấu (1959-1963). Ông được bên công an mời về làm phim Trên vĩ tuyến 17, sau đó là Bình minh trên rẻo cao.

Diễn viên Chiều Xuân bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Mai Ngọc Căn qua đời. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Ngọc Căn ngoài ghi dấu ấn với những vai khắc khổ của loạt phim truyền hình, nghệ sĩ Mai Ngọc Căn còn được biết đến là một người có mối tình đẹp với vợ là một nghệ sĩ múa, hai ông bà quen nhau từ phim ảnh.

Nhiều năm qua do tuổi cao sức yếu và chống chọi với bệnh tật nên ông không đóng phim. Bộ phim cuối cùng diễn viên Mai Ngọc Căn tham gia là Cưới đi kẻo ế do NSND Khải Hưng đạo diễn năm 2018. Thời gian đó nghệ sĩ đã bị ung thư thận di căn.

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